KILIJAN MBAPE OSTAJE U PARI SEN ŽERMENU: Biću tu! Pokušaću, zajedno sa ekipom, da vratim trofeje u klub (FOTO)

Mbape igra za pariski klub poslednje tri godine, ali se često spekuliše da bi mogao da napusti Park prinčeva, a da je Real Madrid jedan od zainteresovanih klubova.

Zbog pandemije korona virusa francuski šampionat je prekinut, Pari Sen Žermen je proglašen za šampiona, a 21-godišnji Mbape rekao je da će se koncentrisati na osvajanje trofeja sa klubom.

foto: AP

"Ovde sam, u ovom projektu sam četvrtu godinu. Pedestogodišnjica kluba, ovo je važna sezona za klub, za navijače. Biću tu. Pokušaću, zajedno sa ekipom, da vratim trofeje u klub", rekao je Mbape za BeIn Sports, preneo je danas Eurosport.

Trener Tomas Tuhel rekao je da je pravi poklon raditi sa Mbapeom.

"Kilijan ima ugovor i nismo spremni da ga prodamo. On je super važan, ključan igrač za našu igru. Pravi je dar raditi sa njim, sa igračima kao što su Nejmar, (Anhel) Di Marija, (Mauro) Ikardi, (Marko) Verati, Markinjos. To su izvanredni igrači. Izmedju njega i Nejmara postoji sjajna povezanost. To svima pruža veliko zadovoljstvo. To je prava snaga za Pari Sen Žermen", rekao je Tuhel.

(Beta)

