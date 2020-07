NOVO POJAČANJE U ZVEZDI SA JUGA: Danilo Radonjić sa bratom Matejom nastavlja plejadu Nišlija u crveno-belom! FOTO

NIŠ / BEOGRAD – Piksi, Rambo, Piža Dimitrijević, Šmuci Ranđelović, pre nekoliko sezona Aleksandar Pešić, Nemanja Radonjić, Luka i Ivan Ilić, a danas Nikola Vasiljević, Ilija Stojančić, i on – Danilo Radonjić. Sve su to Nišlije koje su nosile ili nose još uvek crveno-beli dres, i kako kaže naš sagovornik veruje da će i u budućnosti biti tako jer Niš voli crveno-bele boje, pa svi klinci maštaju o Zvezdinom dresu. Mladi ofanzivni vezista vredno trenira sa svojim vršnjacima, i čeka rasplet oko svoje dalje sudbine i toga gde će na kaljenje naredne sezone. Iskoristili smo priliku tokom njegovog slobodnog vremena i razgovarali o tome ko je zapravo Danilo Radonjić, kakvi su njegovi fudbalski planovi, i kada očekuje svojih 5 minuta u Zvezdi. Momak rođen 2000. u gradu na Nišavi, otkrio nam je dosta zanimljivosti o sebi, i predstavio nam se u novom, nefudbalskom ruhu. U poslednjih nekoliko sezona dres Crvene Zvezde oblači sve više Nišlija, šta misliš da je presudno te Zvezda pazari sve češće u Nišu? DR: Tajna je upravo u maloj sredini koja te nauči da vredno treniraš i gradiš svoj put. I da onda, kada u toj sredini dostigneš maksimum, kreneš dalje. A naravno Nis jeste poseban, ne samo zbog fudbalera, već zbog svih uspešnih sportista.

S obzirom da je dres Crvene Zvezde pre nekoliko sezona nosio još jedan Radonjić, možeš li nam reći koja je razlika a koja sličnost tebe i ’’supersoničnog’’ Nišlije ? DR: Što se tiče ovog pitanja malo je nezahvalno govoriti o tome, ne bih voleo da se upoređujem sa Nemanjom, jer nam je stil igre i pozicija u timu drugačija, ali svi znaju da je Nemanja vrhunski fudbaler i ja mu želim puno uspeha u karijeri!

Šta vidiš kao svoju najveću prednost u igri, a šta kao manu ? DR: Iskreno da vam kažem, o sebi ne volim previše da pričam, trudim se da upijam svaki savet i svaku kritiku i da svoje nedostatke ispravljam koliko god je to moguće a na ljudima iz fudbala je da ocene i iznesu svoje mišljenje o mojoj igri. Ko je Danilo Radonjić, van terena? DR: Za sebe pre svega mislim da sam dobar i povučen momak koji je spreman da u svakom trenutku pomogne drugima. Najveća podrška u svemu što radiš ti je... ? DR: Najveća podrška u svemu što radim je naravno moja porodica, pre svega otac, majka i brat i naravno moji najbiliži bez kojih ne bih mogao da budem tu gde jesam. Fudbalski uzor i cilj ? DR: Iskreno nemam konkretno svog fudbalskog uzora, volim Luku Modrića i njegov stil igre i naravno težim ka tome da nekada u budućnosti zaigram za neki veliki klub u Evropi. Kako je biti cimer sa Ilijom ? (prim. aut. Ilija Stojančić ) I šta misliš ko će pre do debija ? DR: Biti cimer sa Ilijom je stvarno fenomenalno, Ilija je pre svega dobar čovek i naravno odličan igrač i ja sam siguran da će se on posle povrede vratiti jos jači i pokazati svoj kvalitet. Naravno, jedno drugom smo velika podrška u svemu, a što se tiče debija u crveno-belom dresu ne bih mnogo govorio o tome, na nama je samo da vredno treniramo i radimo i čekamo svoju šansu. Koga od svojih saigrača iz kluba ili reprezentacije vidiš kao buduću svetsku fudbalsku zvezdu ? DR: Igrao sam sa dosta sjajnih igrača i ne bih mogao da izdvojim nikoga jer su svi na svoj način dobri i imaju potencijala da naprave sjajnu fudbalsku karijeru, ali bih pored svega izdvojio svog brata Mateju Radonjića za kog mislim da je pred njim velika fudbalska karijera. Niš ili Beograd. Zašto ? DR: Mogu reci da je Niš moj grad, mesto gde sam proveo svoje detinjstvo i odakle nosim najlepše uspomene i uvek mu se rado vraćam. Poruka za sve južnoprugaše, kako doći do crveno bele strane Topčiderskog brda ? DR: Poruka za sve južnoprugaše i igrače koji kreću da se bave fudbalom je da pre svega vredno treniraju, veruju u sebe i svoj kvalitet i budu sigurni da uspeh neće izostati! Do svoje 15. godine Danilo je bio u Realu iz Niša, tu je ponikao, a posle toga sa 15 godina prelazi na Banjicu, u Fk Rad, gde potpisuje stipendijski ugovor. Prošao je omladinsku školu Rada, igrao u kadetima i omladincima (3 godine). Potom dolazi do rastanka sa Radovcima, i prelaska u Crvenu Zvezdu, sa kojom ima važeći profesionalni ugovor na 3 godine, do 2022. Po potpsivanju ugovora biva odmah prosledjen 6 meseci u Grafičaru, gde je odigrao sve utakmice za omladince Grafičara i par utakmica za prvi tim. Posle toga dolazi do pozajmice u Obrenovcu, ekipi Radnički Obrenovac, gde je odigrao svega nekoliko prijateljskih i jednu prvenstvenu utakmicu,a onda mu se desio peh sa povredom zbog koje pauzira 3 meseca. Poslednjih 6 meseci provodi u Borči, sa kojom mu je istekla pozajmica, i trenutno čeka gde će biti poslat na kaljenje u narednom periodu. Treba napomenuti, da dres Crvene Zvezde nosi i njegov mlađi brat Mateja Radonjić, dečak rođen 2005. godine, kojem fudbalski stručnjaci kao i Danilu predviđaju svetlu budućnost. N. Tonić KURIR SPORT / kurir.rs Foto: D. Radonjić priv. arhiva

