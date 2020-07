GLEDAO SAM VEČITI DERBI I POMISLIO - OVO MORAM DA IGRAM: Hit intervju Makija Banjaka: Tražili su mi sliku sa Savom!

Banjak je u četvrtak u večernjim časovima stigao na Zlatibor gde se pridružio ekipi, danas je odradio prvi trening sa crno-belima, a već sutra putuje za Beograd gde će ''Parni valjak '' u nedelju od 17:30 odmeriti snage sa Proleterom generalnoj probi pred start Superlige Srbije.

- Bilo je okej na treningu, više sam se fokusirao da upoznam nove sagrače. Trening nije bio težak, jer sam imao utakmicu u sredu uveče, pa je ovo više bio trening oporavka za mene.

Partizan te je čekao godinu dana i na kraju dočekao?

- Na žalost, nismo mogli da sklopimo ugovor poslednjih godinu dana. Značilo mi je što se Partizan interesovao za mene i evo sad sam ovde i srećan sam zbog toga.

Da li se gledao večiti derbi i kako ti se čini?

- Da, gledao sam polufinale Kupa, gledao sam to na TV-u i pomislio "uf želim da igram ovde". Volim da igram derbije.

Izabrao si broj tri na dresu koji je nosio Leandro Tavamba?

- Za mene broj tri ima posebno značenje, jer sam imao teške momente u životu. U nacionalnom timu sam nosio taj broj i on mi je doneo sreću. Drugo, hrišćanin sam i Isus Hrist je vaskrsao posle tri dana, tako da je meni broj tri vaskrsnuće i novi život. Video sam Tavambin post i to mi je mnogo značilo, jer smo iste zemlje. On je prijhatelj sa mojim mlađim bratom i jedva čekam da ga upoznam.

foto: Partizan.rs

Tvoj brat je igrao u Srbiji ?

- Moj brat je već sedam godina ovde i stalno me je zvao da dođem da ga posetim. Nikako nisam mogao. Poslednju godinu je bio u Kruševcu, sada je u Beogradu dalje i traži nov klub.

Koliko te uspomena veže na Marka Valijentea?

On je bio u Barseloni B kada sam ja bio u mlađim kategorijma i bio mi je idol. Sviđa mi se njegov stav, odlučnost jer igramo na istoj poziciji.

Trener Partizana Savo Milošević je ostavio trag u Saragosi

- Jedan od mojih prijatelja mi je rekao da prvo što treba da uradim je da se slikam sa Miloševićem i pošaljem mu sliku.

Koliko su ti značili Ilija Stolica i Branko Ilić?

Kada sam došao u Olimpiju Ilija je bio tu da mi pomogne jer govori španski i puno mi je stvarno pomogao. Branko Ilić je moj kapiten veliki profesionalac i moj prijatelj.

Branko je odlučio da ne igra fudbal više i mnogo mi je žao, jer on misli da sa 36 godina ne može da pruži maksimum. Ali ja se ne slažem sa tim. Takođe, Denisa Stojkovića znam još kad je bio u mlađim kategorijama Olimpije, povremeno je dolazio da trenira sa prvim timom. Sejdubu Sumu znam iz Ljubljane, jer je prijatelj mog mlađeg brata i dolazili su zajedno kod mene.

foto: Partizan.rs

Kakva te sećanja vežu za Barselonu B?

- Moj najlepši period u životu, napustio sam tim te godine kada smo bili na trećem mestu tabele. Posle prvog dela bili smo na poslednjoj poziciji, a onda smo se vratili počeli da pobeđujemo i stigli do trećeg mesta. Imali smo jedan odličan period na Akademiji i Barselona B je najbolja škola.

Da li znaš da je veliki pritisak u Partizanu?

- Znam koliki je pritisak u Partizanu i spreman sam, ali i mi igramo fudbal iz tog razloga. Volim da igram fudbal i volim pritisak, jer me čini fokusiranijim.

Sa Olimpijom sam čitave godine bio na prvom mestu i nismo osvojili titulu. Za mene je sada najvažnije, a to sam rekao i Sumi, da ovde budemo šampioni, tražio sam da mi to obeća

- Prioritet mi je Partizan ovde želim da se dokažem i ovde želim da dam celog sebe. Takođe, želim da se zahvalim navijačima na podršci i lepim rečima, i da im to vratim na terenu. Ne mogu da kažem "Ej dobićemo svaku utakmicu" ali ćemo se truditi da dobijemo svaku i da idemo ka tituli.

Kurir sport

Kurir