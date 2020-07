NEKO RADNO, NEKO SA PORODICOM, A NEKO SA SAIGRAČIMA U BRVNARI: Kako igrači Partizana provode vreme na Zlatiboru! FOTO

I dok su igrači slobodno popodne iskoristili da obiđu Zlatibor, @seydoubasoumah se oprobao kao tv voditelj i razgovarao sa štoperom @mackybagnack3 Uskoro u emisiji 'Otvoreno sa....' #fkpartizan #fkp #intervju #footballplayers #serbia #zlatibor #pripremefudbalera

