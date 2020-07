SRBIJA IMA BRZOG GONZALESA! Dete Partizana Luka Cvetićanin brži od Salaha, Sanea, Komana... Statističari U ČUDU!

‪😱🔥 KAKAV PODATAK! 👇🏼‬ ‪🏃🏻 Luka Cvetićanin je na proteklom meču protiv ekipe IMT dostigao brzinu od 35,2 km/h što ga svrstava među najbrže fudbalere današnjice ispred Salaha, Komana i Sanea! ‬ ‪Čitajte više na našem sajtu, link je u opisu našeg profila @fkvozdovac1912 🔥 ‪#fkvozdovac ⚪️🔴⚫️‬

