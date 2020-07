JEDAN OBOŽAVA JAGNJETINU, DRUGI U KUĆI IMA PET FLAŠA RAKIJE... Pomoćnici Dejana Stankovića se POSRBILI!

U stručnom štabu Dejana Stankovića nalaze se trojica Italijana, to su Federiko Panonćini - kondicioni trener, Vinćenco Saso - analitičar i Pjerluiđi Brivio - trener golmana.

Oni su za klupski sajt podelili neke od dosadašnjih iskustava iz Srbije i onoga šta im se dopada i objasnili šta su konkretno njihovi zadaci.

Panonćini, kao kondicioni trener kaže da je njegov zadatak nezahvalan i da ga igrači najmanje vole dok se trenira.

- Za mene je ovo sjajno iskustvo i zanimljiva avantura. U Crvenoj zvezdi sam već sedam meseci, došao sam sa trenerom Stankovićem. Sve prolazi u najboljem redu, važno mi je da je dobra atmosfera za rad i da su igrači potpuno predani radu. Izuzetno sam zadovoljan onim što je urađeno na prvom delu priprema i utisak mi je da sve više napredujemo. Vredno se radi i srećan sam zbog toga.

Primetno je da su sva trojica veoma raspoloženi za šalu, a upravo je u tom kontekstu Panonćini rekao da ga igrači baš "ne vole", jer ih mnogo umara na treninzima.

- Moja uloga je specifična. Sigurno je da me igrači ne vole previše dok treniramo. Šalu na stranu, oni su profesionalci, razumeju sve i svesni su da sve moje ideje koje sprovodimo u delo na treninzima imaju za cilj da potpuno završe njihovu fizičku spremu. Znam da se često osećaju umorno, posebno na pripremama, ali sam siguran i da su oni svesni toga da je sada teško, ali da će plodove rada ubirati kasnije, tokom sezone. Zaključak je jasan - kad treniramo sigurno da me ne vole, ali posle treninga smo ponovo u dobrim odnosima.

Otkrio nam je i Saso kako izgleda njegov posao.

- Kada ste u velikom klubu kao što je Crvena zvezda važno je da sve posmatrate analitički i da budete svesni svake sitnice u igri vašeg tima. Moramo da budemo sigurni da na pravi način prenosimo ideje igračima na terenu. U mom poslu su bitne dve stvari, prva je analiza naše igre, a druga je proučavanje protivnika u pripremi za utakmice. Lično mi je bitniji prvi deo, jer je ključno da mi budemo svesni kako da implementiramo naše ideje, kako da kontrolišemo igru i slično.

Vrlo često Saso treninge mora da snima i iz različitih uglova i sa različitih pozicija, pa se u jednom trenutku našao na krovu stadiona, kako bi oko kamere sve uspelo da "uhvati".

- Snimak je ispao dobar, nemam nikakve povrede, tako da je sve prošlo u najboljem redu. Moj posao ipak nije toliko opasan. Šalu na stranu, moram da budem spreman da uradim sve za klub. Za mene je ovo velika šansa i ponosan sam što sam tu.

Interesantna stvar je da je Brivio, Zvezdin trener golmana, u klub došao tačno na svoj rođendan.

- Baš su me prijatno iznenadili tada. Stanković je držao sastank stručnom štabu i onda je stigla torta, tačnije Borjan ju je doneo. Ne bih da pričam o broju svećica na njoj - nasmejao se trener golmana, a kolege su nastavile da se šale na njegov račun.

Brivio je veoma srećan zbog činjenice da je deo Zvezde.

- Za mene je pravo zadovoljstvo što sam ovde, jer Crvena zvezda je veliki klub. Imamo dobar stručni štab i uživam da radim ovde. Što se golmana tiče, Borjan je odličan momak, ali je malo "lud". Šalu na stranu, veoma je posvećen i rad sa njim, kao i sa ostalim golmanima, zaista je sjajan. Imamo i mlade golmane koji su od skoro sa nama, tako da ću imati prilike i njih bolje da upoznam kroz treninge.

Upravo su Briviovi treninzi veoma interesantni, barem tako tvrde golmani Borjan, Vasiljević, Katić i Ćopić.

- Veoma mi je važno da na treningu bude dobra atmosfera, kao i da vežbe budu zanimljive igračima. Ne želim da bude monotono. Trudim se da što više radimo na tehnici.

O tome koliko je dobra atmosfera u Zvezdinom stručnom štabu, govori činjenica i da su odmerili snage u basketu.

- Pobedili smo i imam veoma prosto objašnjenje zbog čega - dugo sam ostao na klupi - tvrdi Saso.

Kao nekog ko je ključan za atmosferu, sva trojica navode Nenada Milijaša.

- Definitivno je on najduhovitiji. Mislim da se i kolege slažu sa mnom - smatra Panonćini, a klimajući glavom pokazuju slaganje Saso i Brivio.

- Nenad je uvek raspoložen da napravi fazon, da se našali, a ono što je najbitnije je to da nikada nema lošu nameru, uvek se svi lepo nasmejemo.

Sva trojica su veoma dobro upoznala Beograd, a polako usvajaju i osnove srpskog jezika.

- Poznavao sam Beograd i pre nego što sam došao ovde da radim i živim. Međutim, ranije kada sam dolazio sa prethodnim klubovima u kojima sam radio nisam bio u prilici da vidim grad. Moram da kažem da mi se mnogo dopada to što su ljudi veoma prijatni i prijateljski nastrojeni. Ne možete ni da zamislite koliko je to bitno kada dođete u zemlju koja nije vaša. Kad god odem u restoran, svi su nasmejani i to je divno. Srbi su gostoljubivi i zaista se osećam kao kod kuće, što je veoma bitno i za moj posao. Uglavnom znam reči koje koristim na terenu, kao što su "idemo gore", "idemo dole", "trčimo brzo", "trčimo blago". Znam ono što mi je bitno za trening - tvrdi Panonćini.

- Za mene je Beograd iznenađenje. Nisam očekivao da je ovako lep grad. Profesionalni su ljudi, ali opet su prijateljski nastrojeni i zaista je veoma lepo okruženje za rad. Što se jezika tiče, još uvek ga ne govorim. Plašim se da ne pogrešim - uz osmeh će Saso.

- Prelep grad sa prelepim ljudima. Presrećan sam što sam ovde. Na srpskom znam da kažem neke osnovne stvari poput "kako si", "dobro sam", "idemo", takođe znam da brojim, znam boje. Polako učim, korak po korak - ističe Brivio nakon što je na tečnom srpskom izgovorio "žuta", "narandžasta" , "plava" i izbrojao do deset.

Za ovih nekoliko meseci stigli su da se "upoznaju" i sa srpskom kuhinjom.

- Ovde mi se govedina najviše sviđa. Jeo sam još nešto, veoma je ukusno bilo, ali sad ne mogu da se setim kako se zove - kaže Brivio.

- Jagnjetina mi se najviše sviđa. Takođe i rakija. To nije hrana, ali ide jedno uz drugo - smatra Saso.

- Kad smo kod rakije, imam pet flaša kod kuće. E na to mislim kad kažem da je Srbija prijateljska zemlja. Svi mi donose, kažu da probam,da se uverim u kvalitet - sa osmehom će Panonćini.

Za kraj, imali su jasnu poruku za navijače.

- Znam koliko je ovo veliki klub. Sećam se utakmice protiv Milana i fenomenalnih navijača Crvene zvezde, tako da mogu da kažem da sam veoma upućen u njihovu lojalnost. Potrudićemo se da ih usrećimo - ističe Panonćini.

- Nadam se da razumeju da radimo najbolje što možemo. Dajemo sve od sebe da im donesemo radost i nadam se da ćemo što više slaviti zajedno - veruje u uspeh Saso.

- Znam da su oni veoma bitni za sve. Oni nas pokreću, svestan sam toga veoma dobro. Poručio bih im da je ovo što radimo proces, te da se nadam da će biti uz nas - zaključuje Brivio.

