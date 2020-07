ALBANAC SA KOSOVA NA PROMOCIJI ZA DINAMO UZBURKAO HRVATSKU JAVNOST! Kastrati: Modrić je čuvao koze, a ja krave!

Ovaj 21-godišnjak rođen je u jednom malom mestu blizu Kamenice, a pre dolaska u redove "modrih", branio je boje Škendije i Lokomotive iz Zagreba.

Upravo u Dinamovoj filijali skrenuo ja pažnju javnosti na sebe.

Sa ponosom se seća i teškog detinjstva.

"Da, znam da je Luka Modrić kao dečak čuvao koze, a ja s ponosom mogu reći da sam u okolini svoga sela čuvao krave. Svakoga dana ustajao sam u zoru i sa svojih 12 krava odlazio na obližnje livade i u šume. Moja porodica se i danas bavi proizvodnjom mleka i mlečnih proizvoda, pa i danas kada dođem na Kosmet, rado uzmem stado krava i idem s njima u šetnju. Uopšte se toga ne sramim, i uvek rado o tome govorim", rekao je Kastrati za "Večernji list".

Kastrati je dodao da je bilo i opasnih situacija.

"Mislite na vukove? Da, imao sam nekoliko bliskih susreta s njima, ali imao sam uza sebe dva psa, oba veličine kao tri vuka. To je kao da sam imao 10 čuvara, tako da nisam nikada imao strah. Tako sam kao dečak istovremeno čuvao krave i igrao fudbalu lokalnom klubu KF Kika. Ali, to je bilo bez treninga, onako iz zabave okupljali smo se samo na utakmicama. Potom sam igrao i za Kamenicu tri godine, dok me nije zapazio Arsenal iz Prištine", istakao je Kastrati.

Ovaj fudbaler reprezentativac je tzv. Kosova, a trenutno važi za najbržeg igrača hrvatske lige.

