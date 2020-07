TUŽBA ZBOG DISKRIMINACIJE: Američke fudbalerke moraju da čekaju suđenje pred porotom do sledeće godine!

Sudija Okružnog suda R. Geri Klozner obavestio je Fudbalski savez SAD i fudbalerke da porota nije dostupna zbog pandemije korona virusa. Sudija je rekao da ako i dalje žele da se pojave pred sudom 15. septembra, da one moraju do 6. avgusta da pristanu na sudski pretres u kojem će on doneti presudu.

Ako se fudbalerke odluče na suđenje sa porotom, ono će početi 26. januara.

Fudbalerke su prošlog marta podnele tužbu zbog diskriminacije i žele da budu jednako plaćene kao fudbaleri i tražile su više od 66 miliona dolara odštete.

Sudija je 1. maja presudio da žene ne mogu dokazati diskriminaciju za plate i delom je odobrio predlog za delimičnu presudu. On je rekao da je Sindikat ženske reprezentacije SAD odbio ponudu da se igračice isplaćuju prema istoj strukturi kolektivnog ugovora muške reprezentacije i da su one prihvatile garantovane plate i veće benificije zajedno sa drugačijom strukturom bonusa.

Sudija je takodje odbacio navode da su žene diskriminisane pošto igraju više utakmica na veštačkoj podlozi. Dozvolio je tvrdnje da su fudbalerke diskriminisane po pitanju upotrebe čarter aviona i novca koji je trošen na komercijalne letove, hotelski smeštaj i medicinske usluge.

Beta

Kurir