ZVEZDA JE SPREMNA ZA NOVI PAZAR: Stanković otkrio kako je Ivanić prepustio Kangi "osmicu" i da li Degenek odlazi!

Šampioni države, fudbaleri Crvene zvezde, novu sezonu otvaraju utakmicom protiv Nogo Pazara, u subotu od 19.30 časova na stadionu "Rajko Mitić". Gledalaca neće biti zbog pandemije koronavirusa.

Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, pričao je na konferenciji za medije o predstojećoj utakmici, ali i prelaznom roku, dolasku Gelora Kange, o tome kako je Ivanić prepustio broj Gaboncu, a dotakao se i mogućeg odlaska Miloša Degeneka.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

- Krećemo u novu sezonu posle ozbiljnog rada na pripremama gde su momci odradili fenomenalan posao sa stručnim štabom i svima koji su bili tu. Očekujem da krenemo dobro. Igračima sam dao sedam dana duže odmora posle završetka prošle sezone, ali su dobro radili, tako da, mislim da će to, možda ne u ovoj, ali već u sledećoj utakmici da bude kako treba. Što se pripreme za meč tiče, najviše razmišljam o nama, to je kultura ovde. Naravno, radili smo analizu meča protiv Borca, sad u 17 časova imamo analizu i protivnika koji nam sledi. Što se Novog Pazara tiče, oni dolaze sa novim timom, uz novi sistem i znamo da se kod njih dosta toga izdešavalo - objasnio je Stanković.

Dotakao se Stanković i igrača koji zbog raznih razloga nisu odradili ceo ciklus priprema.

- Ben i Gavrić su se u potpunosti vratili, tu su i Boaći i Pavkov, ali su i oni još malo sa strane, polako ih vraćamo. Što se Kataia tiče, on je pre dolaska na pripreme bio na odmoru skoro četiri nedelje. Ako ima problem, makar i minimalan, gledaćemo da ga ne napregnemo. On je zaista odradio fenomenalne pripreme. Ako bude spreman - igraće, ali moramo da budemo pažljivi, Katai je veoma značajan za nas.

foto: Starsport©

Trener Crvene zvezde objasnio je koliko za klub znači povratak igrača kao što je Gelor Kanga.

- Nisam se čuo sa Božovićem i Milojevićem oko njega, ali video sam u novinama šta misle o njemu. On je ogromno pojačanje za nas, znamo šta može da pokaže na terenu i nadam se da će biti još bolji. Na nama je da ga nateramo da izvuče maksimum iz sebe. Ne sumnjam u to da će biti veliki profesionalac. Mi smo napravili kodekse u svlačionici i on će se uklopiti u to. Igrao je kvalitetan šampionat i učestvovao u dobrim stvarima u dresu Sparte. On zna šta je Zvezda i tako će se odnositi prema dresu. Treba da ode u Pariz da pokupi stvari, pa da se vrati. Trenirao je individualno dvadesetak dana, testiraćemo ga da vidimo šta i kako, ali mislim da će biti u potpunosti spreman za dve nedelje. Što se pozicije tiče, on može mnogo toga da igra. Videću još šta i kako, ali neću tražiti nešto nemoguće od njega.

foto: Starsport©

Otkrio je Zvezdin trener kako i na koji način je Mirko Ivanić prepustio Geloru Kangi "osmicu".

- Otkada sam došao u klub, Ivanić mi svakodnevno traži da nosi broj četiri, kaže da mu je to donosilo veliku sreću u Vojvodini, da je „leteo“ po terenu. On je iskoristio priliku dolaska Kange da dobije broj koji hoće, tako da su svi zadovoljni. Ne igra broj, ali ako se neko lepo oseća sa određenim brojem na leđima, onda što da se ne izađe u susret i ne napravi dogovor. Ja sam došao u Inter i uzeo broj 11, čuvao sam ga za Mihu jer sam znao da dolazi za tri meseca. Onda sam čekao da ode Emre kako bih dobio peticu.

Biće Stanković na slatkim mukama što se tiče veznog reda.

- Od viška ne boli glava, pogotovo od kvaliteta. Biće mnogo utakmica, da ih ne brojim sad, ali već u avgustu ćemo dosta da ih odigramo. Svi moraju da budu spremni. Imamo i to pravilo oko bonus igrača do 21 godine, gde će mlađi počinjati, a stariji ulaziti s klupe. Za mene to nije problem, nego slatke muke.

foto: Www.crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić

Miloš Degenek je imao zanimljive statuse na društvenim mrežama prethodnih dana, posebno posle intervjua u Rusiji, kada je rekao da bi rado pristao da pređe u Spartak iz Moskve. Potom se pojavila opcija da ode u Saudijski Arabiju u Al Ahli, klub koji trenira Vladan Milojević.

- Ne znam, odneo mi je pauk kola, pa sam i sa tim imao problem. Degenek je naš igrač. Da je nešto vruće zvali bi me iz kluba. Ne pravim se da sam pao s Marsa. Stvarno, ne znam ništa o njegovom odlasku.

Dejan Stanković se dotakao i mogućeg dolaska Italijana Federika Makede.

- Makedu sam ispratio u Junajtedu. Tada je bio klinac. Odigrao je dobro u Panatinaikosu. Ja sam u kontaktu stalno sa ljudima iz kluba. Mislim iz Zvezde. Radimo na transferima. Ako bude nešto – obavestićemo vas. Ne možemo da ga sakirjemo ako bude došao - objasnio je Dejan Stanković.

