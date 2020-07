IMAO SE*S U WC NOĆNOG KLUBA, A SADA ŽIVI SAN! Italijanski golman bio u centru PORNO SKANDALA a sada će igrati u Seriji B

𝗗𝗮𝗶 𝗰’𝗮𝗻𝗱𝗼𝗺 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲 🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🅱️🇱🇻 Vincere un campionato è un sogno, vincerlo con questa maglia, per me è indescrivibile. La mia città. La mia gente. I miei colori. Fiero di far parte di questo gruppo straordinario. Grazie Reggio❤️ @reggioaudacefc

