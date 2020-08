UŽIVO, KURIR TV! Zvezda - Novi Pazar (2:0), majstorija Katajia, prvenac Spiridonovića, proradio i Ivanić!

TOK MEČA:

Na Marakani SABLASNO.

12. minut GOOOOOOL! Zvezda sa penala preko Ivanića udvostručuje vošstvo!

8. minut - GOOOOOL! Zvezda je povela golom Spiridonovića!

1. minut - Utakmica je počela!

SASTAVI:

Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Pankov, Eraković, Rodić, Sanogo, Nikolić, Ivanić, Spiridonović, Katai, Tomane

Novi Pazar: Drobnjak, Vukajlović, Kurdić, Delimeđac, Marinković, Tomić, Nedeljković, Kecap, Dacić, Resić, Kovačević.

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da je zadovoljan radom na pripremama, kao i da je kadrovska situacija zadovoljavajuća:

’’Krećemo u novu sezonu posle ozbiljnog rada na pripremama gde su momci odradili fenomenalan posao sa stručnim štabom i svima koji su bili tu. Očekujem da krenemo dobro, ipak, još uvek smo u fazi priprema. Igračima sam dao sedam dana duže odmora posle završetka prošle sezone, ali su dobro radili, tako da, mislim da će to, možda ne u ovoj, ali već u sledećoj utakmici da bude kako treba. Što se pripreme za meč tiče, najviše razmišljam o nama, to je kultura ovde. Naravno, radili smo analizu meča protiv Borca, sad u 17 časova imamo analizu i protivnika koji nam sledi. Obraćam pažnju naravno i na to, volim da budem dobro upoznat sa ekipom protiv koje igram. Što se Novog Pazara tiče, oni dolaze sa novim timom, uz novi sistem i znamo da se kod njih dosta toga izdešavalo. Što se tiče kadrovske situacije, Ben i Gavrić su se u potpunosti vratili, tu su i Boaći i Pavkov, ali su i oni još malo sa strane, polako ih vraćamo. Što se Kataia tiče, on je pre dolaska na pripreme bio na odmoru skoro četiri nedelje. Ako ima problem, makar i minimalan, gledaćemo da ga ne napregnemo. On je zaista odradio fenomenalne pripreme. Ako bude spreman igraće, ali moramo da budemo pažljivi, Katai je veoma značajan za nas.’’

Meč 1.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Crvene zvezde i Novog Pazara zakazan je za subotu 01.avgust 2020.godine, sa početkom u 19:30 časova.

