STANKOVIĆ POSLE PAZARA: Igramo lepršavo, ali može to još bolje!

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle večerašnje ubedljive pobede protiv Novog Pazara da je siguran da će njegova ekipa iz meča u meč izgledati sve bolje.

"Rekao sam i na konferenciji pred meč da je za nas ovo poslednja pripremna utakmica i da smo njom zatvorili ciklus od 24 dana. Siguran sam da ćemo iz meča u meč izgledati sve bolje", rekao je Stanković posle meča.

Fudbaleri Zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu Novog Pazara sa 3:0, u utakmici prvog kola Super lige Srbije.

"Čestitao bih Novom Pazaru na fer utakmici, jer ni u jednom trenutku, bez obzira na rezultat, nisu odustajali. To im ide na čast za mentalitet i borbu koju su prikazali", rekao je Stanković.

"Mi smo delovali lepršavo na početku, a onda su se igrači zadovoljili. Razumem ih. Previše smo kontrolisali utakmicu za moj ukus, ali ne zameram im. Bitno je da je Katai igrao 45 minuta, Sanogo 60, vraćamo ih polako. Što se Sanoga tiče, pred kraj prošle sezone sam preuzeo odgovornost da ga ne stavljam u tim, kako bih ga sačuvao za sve ovo", dodao je on.

Stanković je kazao da je sablasno igrati pred praznim tribinama, ali je naveo da razume situaciju i da će se njegova ekipa adaptirati na nju.

"Fudbal se igra zbog ljudi, ali situacija je takva i mi ćemo se adaptirati na nju. U nekim situacijama i nije loše što nema publike, jer igrači mogu bolje da me čuju. Nadam se da ćemo uskoro imati pune tribine", rekao je Stanković.

Trener Zvezde pohvalio je i golmana Milana Borjana.

"Borjan je bio fenomenalan. Kapiten nije tu da nosi traku, već da preuzme odgovornost i da u svakom momentu prepozna kako se oseća ekipa. Da li treba da spusti loptu ili ne. Sinhronizovano smo davali instrukcije", rekao je Stanković.

Prelep pogodak Miloša Vulića iz 81. minuta je nešto što je Stankovića posebno obradovalo, a smatra i da debitant Eraković ima mnogo razloga da bude ponosan na sebe.

"Vulić se mnogo izdigao, radio je dobro, a od kraja prošle sezone se video nagoveštaj da napreduje. Odradio je sjajne pripreme i to se odmah vidi. Što se Erakovića tiče, debitovati za Crvenu zvezdu i to još u prvom kolu, na njegovom mestu, sad bih trčao do kuće od sreće", rekao Stanković.

Kurir sport / Beta

Kurir