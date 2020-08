MILOŠEVIĆ PRED NOVI PAZAR: Moramo da popravimo mnogo stvari ako želimo dobar rezultat

"Čeka nas težak posao na početku prvenstva protiv ekipa koje tradicionalno dobro igraju protiv Partizana. Čeka nas više - manje ista priča. Veći deo će zavisiti od nas, a nadam se da će biti bolji ulaz i prvo poluvreme u odnosu na duel sa Napretkom", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Partizan će u drugom kolu Super lige Srbije gostovati Novom Pazaru, četiri dana posle pobede nad Napretkom na početku prvenstva.

"Suština je ono što ćemo mi raditi na terenu. Očekujem malo svežije vreme, možda to bude dodatno olakšanje. Verujem i da ćemo trkački biti bolje raspoloženi. Moramo da popravimo mnogo stvari u odnosu na prvu utakmicu ako želimo dobar rezultat", kazao je Milošević.

Novi Pazar se vratio u Super ligu, a taj klub je samo jednom na svom stadionu poražen od Partizana u šest utakmica.

foto: @starsport

Publike neće biti na stadionu u Novom Pazaru.

"To može malo da nam olakša situaciju. Domaći teren je svetinja i u najvećoj meri zbog navijača olakšava domaćinu. To će biti dobro za nas, ali sve su to stvari koja su prosta teorija. Moramo na terenu da pokažemo da smo bolji i spremniji", naveo je trener Partizana.

Kada je reč o zdravstvenom stanju Lazara Markovića, Milošević je rekao da se ne radi o ozbiljnoj povredi.

Upitan je za golmana Aleksandar Popovića koji je branio u prvom kolu.

"Apsolutno možemo da računamo na njega. Imamo i kapitena ove ekipe, najstarijeg i najiskusnijeg igrača na kog takodje ozbiljno računamo. Pre će biti da će oni deliti minutažu. Popović će dobiti šansu, on je opravdao poverenje, budućnost je ovog kluba i to je idealna kombinacija da imamo starijeg i iskusnijeg i jednog mladog golmana", rekao je Milošević.

Fudbaler iz Gvineje Abdulaj Sise, koji je trenirao sa Partizanom, potpisao je ugovor sa Pazarom, a Miloševića su novinari pitali da li će imati dodatnu motivaciju protiv crno-belih.

"Sise ima kvalitet čak da bude i u Partizanu. Ali, imamo problem sa brojem stranaca, tako da on nije bio moguća opcija za nas. Kvalitetan igrač i odličan momak, izuzetan profesionalac i drago mi je zbog toga što je ostao u našoj ligi", rekao je Milošević.

Utakmica između Novog Pazara i Partizana igraće se u sredu od 17.00.

(Beta)

Kurir