ZVEZDA DOČEKUJE RADNIČKI Stanković: Zadovoljan sam, ubeđen sam da će sve biti samo bolje (FOTO)

"Zadovoljan sam mojim momcima, kako rade i kako igraju. Biće bolje iz dana u dan, ubedjen sam u to. Nema opuštanja, svi moraju da budu spremni, biće rotiranja, igra se na tri dana, pa još kad počnu kvalifikacije za Ligu šampiona. Znamo i klub i ja šta smo pričali i šta su nam ideje. Polako, ima vremena. Za sada sam zadovoljan igračkim kadrom i kako to funkcioniše. Prelazni rok traje do 30. septembra", rekao je Stanković novinarima, upitan šta mu je prva utakmica u sezoni pokazala.

Zvezda je u subotu na početku sezone pobedila Novi Pazar, a sutra od 19.00 će na stadionu "Rajko Mitić" igrati protiv Radničkog u drugom kolu Super lige Srbije.

"Bićemo spremni za nadigravanje. Znamo kako ćemo da igramo i kako ćemo dočekati Radnički. Svi su okej u timu, osim Nemanje Milunovića, on će se za nekih sedam dana priključiti timu", kazao je Stanković.

Najavio je rotacije u timu.

"Krenuli smo sa pripremama 11. jula i tek smo 20 i neki dan u trenažnom procesu. Sigurno će biti neke rotacije. Imamo još 24 sata do utakmice tako da ćemo sutra pre podne znati kako se svi osećaju i koje će rotacije biti, a biće ih jedna ili dve", naveo je trener crveno-belih.

Tokom razgovora sa novinarima, Dejan Stanković je upitan za brojne igrače, posebno za mladog štopera Strahinju Erakovića.

"Prezadovoljan sam momkom, duša... Znam ga još iz kadetske, pa omladinske reprezentacije. Oduševljen sam njegovim napredovanjem, sazrevanjem iz godine u godinu. Presrećan je, zadovoljan, samo tako treba da nastavi. Koliko god utakmica da odigra ove godine, to je samo plus za njega. Neće početi protiv Radničkog, ali to ništa ne znači, bio je najbolji protiv Pazara, osveženje. On treba da bude ozbiljan primer za sve mlade", rekao je Stanković.

Kada je reč o Željku Gavriću, čiji se u medijima pominje odlazak iz kluba, Stanković je naveo da mladi krilni fudblaer treba da razmišlja samo o Zvezdi.

"Bitno je da se Gavra vratio posle ozbiljne povrede. Odlično trenira, konkuriše za mesto u timu. Prelazni rok je dug, ne zna se šta će i kako biti. On je igrač Zvezde i tako treba da razmišlja samo o Zvezdi, sebi i timu", dodao je trener aktuelnog šampiona Srbije.

Nezaobilazna tema je Seku Sanogo, a Stanković je kazao da je on "sačuvan" i da u poslednje vreme "raste" iz utakmice u utakmicu i potvrdjuje da je ogromno pojačanje, da za njega "nema iznenadjenja na terenu" i da se ne plaši ničega.

Nije želeo da govori o kvalifikacijama za Ligu šampiona, uz reči da će o potencijalnom protivniku razmišljati posle žreba.

Posle prvog kola je Zvezda izrazila negodovanje sudjenjem na utakmici u kojoj je njen "večiti" rival Partizan pobedio Napredak, a upitan za komentar "rata saopštenjima" Stanković je rekao: "Znam koje su moje stvari, čime treba da se bavim i nemam snage i energiju da je trošim na 'sporedne' stvari. Gledam teren, igrače i ništa drugo".

