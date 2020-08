VEĆ 15 GODINA ME TO NE ZANIMA: Marko Nikolić poslao poruku svima koji ga osporavaju

Bivši trener Partizana je pričao i o odnosu sa navijačima, za koje kaže da nema utisak da su protiv njega

– Razumem situaciju, ne vidim nikakav problem ili negativan odnos prema meni. Navijači žele da vide Sjomina, ali to ne znači da su protiv mene. Obožavaju trenera koji je ovde radio 20 godina, osvojio sve. Sa sličnim stvarima sretao sam se i u Srbiji, ali kada sam došao do rezultata sve se promenilo. Pre 15 godina možda me brinulo to što pišu ili govore o meni, ali sada mi je samo važan posao. Brinu me samo rezultati, ako ih nemaš možeš da radiš šta hoćeđ, ali niko te neće voleti, rekao je Nikolić u razgovoru za Championat.com.

Navijači smatraju da je Lokomotiva drugoplasirana zahvaljujući Sjominu.

– Ako oni tako smatraju, nemam ništa protiv. Ja govorim isključivo o činjenicama. Lepota je u oku posmatrača, ali da li toliko govorimo o lepoti u košarci, vaterpolu, rukometu ili hokeju? Ne, samo u fudbalu. Ali u fudbalu su u stvari najvažnije činjenice, a to su brojke. A brojke, to je rezultat, sve ostalo nije važno.

Mnogi smatraju da je Nikolić došao kako bi „aminovao“ sve želje rukovodstva.

– O meni možete da pronađete mnogotoga na internetu, samo guglajte „Zašto je Marko Nikolić otišao iz Partizana“. Ja sam uvek dokazivao svoju tačku gledišta, donosio teške odluke, u Lokomotivi mogu da ostanem i 5 godina, ali i 5 dana. Trenutno u Lokomotivi nemam baš nikakav problem, ja smatram da klub može da živi kao velika porodica sa zajedničkim idejama i ciljevima.

Nikolić je morao da se „pravda“ zašto Lokomotiva ne igra napadački.

– Gledajte, živimo u 21. veku, u fudbalu je potrebno napadati, braniti se, ići u kontranapade, zadržati posed, presingovati, zaustaviti kontranapade protivnika i još mnogo toga drugog. Ukoliko ekipa ima samo jedan aspekt od navedenih, stradaće. U fudbalu se ne radi o stilu, samo o pobedama, a ja volim da pobeđujem. Nekada ćemo imati i sreće, ali ja samo želim da vidim rezultat, a ne isključivo napadački fudbal.

Nikolić je govorio i o aktivnostima u prelaznom roku i radu sa mladim igračima, a mi izdvajamo i odgovor na pitanje da li ga je iznenadio poziv Lokomotive.

– Nije. Imao sam mnogo poziva iz Istočne Evrope, to su sve vrhunski klubovi u svojim ligama. Bilo je i poziva iz Kine, Emirata, Katara i Saudijske Arabije, čak i dvostruko izdašnijih od Lokomotive. Ali imam 41 godinu, iza sebe 50 mečeva u evropskim kupovima, osvajao sam trofeje u dve zemlje. I sad sve to hoću da ponovim sa Lokomotivom. Premijer liga Rusije je među šest najboljih u Evropi. Lokomotiva je sjajan klub, Rusija odlična zemlja, a Moskva prelep grad. Za mene je sve to izazov, zaključio je Nikolić.

