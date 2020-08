GOL PANKOVU ZA ROĐENDAN: Katai postigao prvenac u drugom mandatu u Zvezdi!

- Drago mi je što sam postigao prvenac u drugom mandatu u Crvenoj zvezdi. Mnogo mi znači što smo nastavili sa dobrim igrama i verujem da ćemo iz utakmice u utakmicu izgledati sve bolje na terenu. Pokazali smo u u poslednja dva duela do odlično sarađujemo, igramo jako lep fudbal. Trudimo se da ispoštujemo sve što šef stručnog štaba od nas zahteva i mislim da to rezultati pokazuju. Izašli smo iz priprema, oseća se umor, tako da će naše dobre igre tek doći do izražaja – istakao je vezista crveno-belih.

Najbolji strelac Superlige Srbije u sezoni 2015/2016 još jednom je pokazao da odlična atmosfera vlada u ekipi i prvenac posvetio saigraču Radovanu Pankovu.

- Gol posvećujem Raši, neka to bude poklon za njegov rođendan. Imao je dve prilike, međutim nije uspeo da postigne gol, zbog toga je ovaj pogodak posvećen njemu – rekao je Katai.

Vezista crveno-belih istakao je da će dobre igre tek krasiti tim.

- Jako je bitno što smo i protiv Radničkog uspeli da sačuvamo našu mrežu. Pokazali smo da smo čvrsta ekipa, naročito kada igramo kod kuće. Svaki gol, svaka asistencija mnogo znače i predstavljaju dodatnu motivaciju, međutim najbitnije je da se osvoji titula i napravi dobar rezultat u Evropi – zaključio je Aleksandar Katai.

