MAJKL ODŽO NIJE PRVI! TRAGIČNE SMRTI ZVEZDAŠA NA TRENINZIMA: Prerana smrt Vlade i Gorana duboko je potresla delije

Smrt doskorašnjeg košarkaša Crvene zvezde Majkla Odža (27) duboko je potresla pristalice ovog kluba, ali i podsetila na slične tragične događaje kada su u pitanju sportisti koji su osvajali naklonost pristalica crveno-bele boje.

Iako je prošlo skoro 19 godina navijači Crvene zvezde i dalje se sa suzama prisečaju Vladimira Dimitrijevića (20). Dimitrijević je u generaciji Nemanje Vidića, Aleksandra Lukovića, Vlade Dišljenkovića, Jovana Damjanovića... važio za jednog od najtalentovanijih fudbalera.

Tog kobnog prvog oktobra 2001. godine, igrači Zvezde odrađivali su lakši trening i na samom njegovom kraju, Vlada se srušio na zemlju. Ubrzo su mu pritrčali Dragan Džajić, koji je strčao sa tribina, Jovan Damnjanović, koji se našao blizu njega i članovi lekarske ekipe, Slobodan Musulin, Goran Zuvić i Miša Bukumirović, koji su uspeli da ga zadrže u životu do dolaska hitne pomoći, koja je stigla nakon pola sata, ali je na putu do Urgentnog centra preminuo, praktično na rukama najboljeg prijatelja Nemanje Vidića, koji je sa njim ostao do samog kraja.

Razlog smrti bilo je srce, sa kojim je mladić imao problema nekoliko godina ranije.

Početkom jula 2015. godine iz Kine je stigla strašna vest - "doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Goran Gogić preminuo je u 29. godini na treningu svog kluba Ćingdaa".

#FKCZ sa velikim žaljenjem i tugom obaveštava javnost da je Goran Gogić preminuo danas u Kini u 30. godini života. pic.twitter.com/A6uOyEzohp — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) July 3, 2015

Goran Gogić je kolabirao na treningu, izgubio je svest, odvezen je hitno u bolnicu, a posle neuspele reanimacije konstatovana je smrt. Gogić je u Kinu otišao neposredno pre toga iz Crvene zvezde za koju je nastupao u sezoni 2013-2014. Na 27 utakmica je postigao i jedan gol u sezoni kada su crveno-beli uzeli titulu prvaka Srbije.

Kurir sport

Kurir