NEMA OPUŠTANJA! Evo šta je Dejan Stanković poručio nakon žreba za prvo kolo kvalifikacija!

Crvena zvezda će u okviru 1. kola kvalifikacija za Ligu šampiona odmeriti snage sa gibraltarskim predstavnikom - Europom, a šef stručnog štaba srpskog šampiona Dejan Stanković poziva na oprez.

- Ne potcenjujemo nikog. Igra se jedan meč, to je 90 minuta koncentracije i fokusa i veoma oprezno ćemo pristupiti duelu sa gibraltarskim predstavnikom. Poštujemo svakog rivala, Europa je šampion države i nema prostora za potcenjivanje. Znamo šta nas očekuje, pripremamo se za izazove na svim frontovima, ali volim da o utakmicama razmišljam tek kad dođe vreme za to. Mi do susreta sa Europom imamo prvenstvene mečeve, tako da idemo korak po korak. Imamo jasne ciljeve i u Superligi, pa i u evropskim takmičenjima, ali kažem, fokusiran sam na prvog narednog rivala. O Europi ćemo razmišljati kad dođe vreme za to - istakao je Stanković posle žreba.

Meč će biti na programu 18. ili 19. avgusta, žrebom u Nionu je odlučeno da će Crvena zvezda biti domaćin, a igraće se jedna utakmica.

