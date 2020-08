DŽAJA JE OBOŽAVO LUKSUZNE AUTOMOBILE! Zarađivao je BRDO LOVE u staroj Jugoslaviji, za jednu ZVER je dao DVE CELE PLATE

Po mnogima najbolji jugoslovenski fudbaler svih vremena, legenda Crvene zvezde Dragan Džajić, otkrio je da su u mladosti njegova velika strast bili skupoceni automobili.

Džajić je krajem šezdesetih godina postao ubedljivo najplaćeniji fudbaler na ovim prostorima, negova mesečna primanja bila su 460.000 dinara mesečno, što je bila ogromna cifra za to vreme.

foto: Profimedia

Legendarni as je otkrio da je od svoje mesečne plate mogao sebi da štošta da prijušti.

"Lepo sam zarađivao, moglo je da se kupi štošta od mesečne plate, ali i da se uštedi. Gledao sam i tada da uzimam neophodne stvari. Uvek sam imao na umu da karijera ne traje dugo. Ozbiljan čovek mora da razmišlja unapred, kako će živeti pošto okonča igračku karijeru, ili ne daj Bože ako se ona naglo prekine, zbog povrede ili sličnih stvari. Uglavnom, mislim da sam jednom prilikom od dve plate uzeo BMW-a. Posle, naravno, kada sam se uselio u kuću, opremao sam životni prostor. Nisam se razbacivao novcem, gledao sam da uštedim. Borio sam se u životu, uvek misleći „a šta ćeš sutra, kada ne bude", rekao je Džajić.

Njegova velika strast bili su automobili.

"Voleo sam dobar auto. Vozio sam „pežo 404“, BMW 2002, pa BMW 520, „mercedes 190“. Bio sam mlad i to me zanimalo, a mogao sam sebi da priuštim. Pored toga, bilo mi je jedino važno da porodica ne oskudeva. Ostale stvari pa i nisu me zanimale", otkriva bivši fudbaler.

foto: Profimedia

Zanimljivo, voleo je brze automobile, ali ne i rizičnu vožnju.

Nikada se nisam trkao, iako su to bile dobre mašine. Nismo imali mnogo vremena za neke ludorije, doduše, ja nisam ni bio taj tip. Bilo mi je važno da je automobil siguran. I da izgleda lepo, naravno", ističe Džajić.

Kurir sport/Blic

Kurir