PIO JE VISKI U BAZENU SA ESKOBAROM! Ozloglašeni narko-bos nudio je Vladici PRELEPE ŽENE I BRDO LOVE! Srbin je rekao - NE

Naš proslavljeni fudbaler i trener, Vladimir Vladica Popović, preminuo je danas u 85. godini života.

Legendarni as je bio podjednako uspešan kao igrač i trener. Kao fudbaler se afirmisao i proslavio u voljenoj Crvenoj zvezdi, dok je svoje trenersko ime izgradio u Kolumbiji.

Vladica je u ovoj zemlji proveo više od sedam godina i pravio je neverovatne rezultate. Osvojio je dve šampionske titule sa Santa Feom i Deportivom iz Kalija, a proglašen je i za najboljeg trenera u ligi.

Svojim sjajnim rezultatim kupio je ljubitelje fudbala u ovoj zemlji, a malo je poznato da je bio i miljenik ozloglašenog narko-bosa Pabla Eskobara.

Vladica je jednom prikom ispričao anegdotu o nepristojnoj ponudi čuvenog narko-bosa.

Naime, Eskobar je legendi srpskog fudbala nudio ogromnu sumu novca da preuzme Independjente iz Medeljina, koji je on finansirao.

"Jednom me je na razgovor pozvao Pablo Eskobar. Svi su već tada znali ko je on i to je bio poziv koji ne smeš da odbiješ. Odveo me je u svoju vilu i želeo da me impresionira tako što me u bazenu poslužio viskijem. Tražio mi je da postanem trener njegovog kluba iz Medeljina, ali sam ja to odmah odbio. Znao sam da takvom čoveku ne smem da kažem da ću da razmislim jer bi to bilo isto kao da sam pristao. Pogledao sam ga u oči sa iste razdaljine kao što sada gledam vas, skupio sam hrabrost i rekao: "Hvala, ali ja to ne mogu". Tražio je da ne odbijam odmah, pričao da će napraviti zabavu u svojoj vili sa najlepšim ženama samo za mene, da ću dobiti koliko god para želim... Međutim, znao sam da ne smem u tako nešto da uđem. Ako me pitate da li sam se uplašio kada sam ga odbio, neću vas lagati. I sad mi kolena klecaju kad se setim, ali zato i sada znam da sam doneo jedinu ispravnu odluku u tom trenutku", otkrio je jednom prilikom Vladica Popović.

