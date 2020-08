DŽAJIĆ SE OPROSTIO OD SVOG PRVOG KAPITENA: Vladica je bio uzor generacijama!

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Dragan Džajić rekao je danas da mu je izuzetno žao zbog smrti Vladice Popovića, koji je umro u 86. godini.

"Izuzetno mi je žao zbog smrti Vladice Popovića. On je bio moj prvi kapiten kada sam ulazio u tim. Sve vreme druženja sa njim, kako u igračkim tako i u trenerskim danima, bili smo u odličnim odnosima. Popović je pravi primer i kao igrač i kao trener svim generacijama koje su ga poznavale. Izuzetno je bio disciplinovan. Pošten, profesionalac od glave do pete, nikad nije zakasnio na trening. Bio je odgovoran gde god da je igrao, bilo da je to klub ili reprezentacija. Odličan fudbaler, trener i ako bi neko trebalo da traži fudbalski primer i uzor to je sigurno Vladica", rekao je Džajić za sajt Crvene zvezde.

Komemoracija preminuloj fudbalskoj legendi Vladici Popoviću održaće se u četvrtak u 10.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Kovačević će biti sahranjen na Novom groblju u Beogradu, u četvrtak u 12.30, a opelo će početi u 12.00.

Kurir sport/Beta

Kurir