DIRLJIVA PORUKA VLADE STOŠIĆA SVOM UČITELJU: Vladice hvala za sve, bio si kao otac, nikad te neću zaboraviti!

Vlada Stošić bio je član Zlatne generacije Crvene zvezde koja je 1991. godine osvojila titulu prvaka sveta u Tokiju. Nekadašnji fudbaler živi u Španiji i teško je primio vest o smrti svog nekadašnjeg učitelja Vladice Popovića.

- Vladica Popović mi je bio trener i u omladincima Crvene zvezde. On me je i spremio za prvi tim. Čovek koji je bio primer za disciplinu, rad i odanost. Nama golobradim dečacima trudio se da objasni da prvo trebamo da budemo dobri ljudi, a onda i kvalitetni fudbaleri - prisetio se svojih početaka sa Vladicom Popovićem Vlada Stošić i nastavio:

foto: Nebojša Mandić

- Mnogo je voleo da svako od nas bude tačan, nije trpeo kašnjenje. Bilo mu je važno i kakvi smo bili učenici, trudio se da sazna da li imamo jedinice, ili dobre ocene. Ko god je imao slabu ocenu, nije mogao ni da trenira. Takva su bila Vladicina pravila i njih smo morali da se pridržavamo. Bio nam je kao roditelj. Znao je i da nas zagrli, priđe kao otac, upita jel treba neka pomoć. Voleo je da njegovi klinci budu zbrinuti i srećni.

Vlada Stošić je potom uzdahnuo i rekao:

- Za mene je bio jedna od ključnih osoba u mom razvoju i karijeri fudbalera. Kad sam jutros saznao da je umro, baš sam bio potresen.

foto: Printscreen

Prisetio se Vlada Stošić i Tokija, tog 8. decembra 1991. godine kada je Crvena zvezda pobedila Kolo-Kolo rezultatom 3:0 i osvojila Interkontinetalni kup.

- Kad smo bili prvaci sveta, nedeljama pred taj meč u Tokiju, Vladica Popović se trudio da nam objasni ko šta treba da radi. Osećali smo odgovornost prema njemu i svi smo ga mnogo cenili. Bitan momenat je bio što je on poznavao fudbal u Južnoj Americi. Kada smo stigli u Tokio, smestili se u hotel, na prvi trening smo putovali dva sata i to je Vladici zasnetalo. Odlučio je da nas sprema na terenima pored hotela, i to više psihološki, jer smo fizički bili besprekorni.

I onda je došla utakmica sa ekipom Kolo-Kolo prvakom Južne Amerike. Bez obzira što je Dejan Savićević isključen, Crvena zvezda je preko dvostrukog strelca Vladimira Jugovića i Darka Pančeva demonstrirala svu silu u finalu.

- Zgazili smo Kolo-Kolo! U pripremi utakmice, taktici i tome da smo izgledali toliko moćno u odnosu na protivnik je nemerljiva uloga Vladice Popovića. Taj meč u Tokiju, to finale, to je pečat njegove trenerske karijere.

foto: FK Crvena Zvezda

Vladica Popović kao čovek i trener bio je neobična pojava svog vremena. To potvrđuje i Vlada Stošić.

- Imao je fantastične karakteristike kao čovek i kao trener. Dosta je pažnje poklanjao detaljima. Nije dozvoljavao da bilo ko od igrača bude po strani, a da on ne zna zašto je to tako. Znao je kako se mi osećamo, kako dišemo, u svakom trenutku. Mislim da nije ni spavao da sve bude kako treba. Bio je odan svom poslu i Crvenoj zvezdi - rekao je Vlada Stošić i na kraju svom učitelju poručio:

- Hvala mu za sve. I večna mu slava.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir