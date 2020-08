PROVOKATIVNA ITALIJANSKA NOVINARKA ISKRENA DO SRŽI: Cenim Novaka, HOĆU Sergeja, evo kad se SKIDAM GOLA! VIDEO

DO GOLE KOŽE

Izuzetno zgodna crnka kolumbijskog porekla postala je popularna širom sveta zahvaljujući fotografijama na Instagramu, pa tako i u Srbiji.

Mesina zna ponešto o Srbiji, da su dame prilično lepe, da imamo dobre sportiste...

- Veoma sam srećna što me cene u Srbiji, ne mogu ni da zamislim to. Mislim da su u Srbiji neke od najlepših devojaka na svetu, tako da mi to čini posebnu čast. Volim srpski sport - poručila je Florijana u intervjuu za Telegraf.rs.

Na pitanje da li planira da ode do sledeće granice razgolićenosti na društvenim mrežama, odnosno da se fotografiše bez ičega, voditeljka je poručila:

- Možda, ako Napoli osvoji pehar.

Kada je želja za intervju u pitanju posebno se ističe jedan srpski fudbaler:

- Volela bih da intervjuišem Sergeja Milinković Savića. Najpoznatiji srpski sportista Novak Đoković nedavno je pomogao Italiji i bolnici u Bergamu, što je oduševilo sve u ovoj zemlji, pa smo pitali i Florijanu da li je ispratila to.

- Čula sam mnogo toga lepog o Novaku. Pročitala sam šta je uradio za Bergamo i jako cenim taj njegov gest.

