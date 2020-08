PUNOLETSTVO PA UGOVOR: Luka Paunović postao profesionalac u Megi

Junior Mega Bemaxa Luka Paunović je nedavno napunio 18. godina, a danas je potpisao i prvi profesionalni ugovor sa klubom.

Paunović je u prošloj sezoni nastupao za juniore Mege a prvu godinu ugovora će provesti na pozajmici u OKK Beogradu sa kojim će nastupati u Košarkaškoj ligi Srbije.

Po potpisivanju višegodišnjeg ugovora sa klubom Luka Paunović je istakao da je izuzetno ponosan što je potpisao ugovor sa klubom u kome je odrastao:

– Izuzetno sam srećan i ponosan što ću svoj prvi profesionalni ugovor potpisati sa klubom kao što je Mega. Za protekle 4 godine koliko sam u klubu u kome sam bukvalno odrastao, imao sam priliku da se uverim u odlične uslove za napredak mladih igrača, što je rezultovalo fantastičnim rezultatima u mlađim kategorijama, a i što se može videti po igračima koji su izašli iz omladinskog pogona kluba u prethodnim godinama,

rekao je mladi igrač Mege i nastavio:

– Sve to je za mene dodatna motivacija, a ujedno i obaveza da nastavim da dajem sve od sebe, kako na treninzima tako i na utakmicama, kako bih opravdao očekivanja rukovodstva kluba i zaslužio mesto u prvom timu. Mega je najbolja sredina za razvoj mladih igrača, da pokažu svoj talenat, a ja se nadam da ću uz veliki trud na treninzima i utakmicama uspeti da to iskoristim. Hvala klubu što je pokazao da veruje u mene, daću sve od sebe da se odužim za to,

izjavio je Paunović.

Luka Paunović je rođen 07.08.2002. godine u Beogradu, visok je 195 centimetara i igra na poziciji beka. U Megu je došao tokom leta 2016. godine i u ove četiri sezone je nastupao za sve mlađe selekcije kluba, počevši od pionira. Sa pionirima je 2017. godine bio šampion Srbije (MVP finalnog turnira) i pobednik Mini kupa, a titulu je osvojio i sa kadetima Mege 2018. godine. Sa juniorima bio drugi na Finalnom turniru juniorske Evrolige u Vitoriji prošle godine.

Na kvalifikacionom turniru juniorske Evrolige koji je održan u februaru je izabran u najbolju petorku turnira pošto je u proseku beležio 17.3 poena, 6.3 skokova, 4.8 asistencija uz prosečan indeks korisnosti 24.8. U Roda Juniorskoj ligi Srbije, gde su juniori Mege bili prvoplasirani u trenutku prekida, u proseku je imao 11.2 poena, 5.8 skokova, 3.8 asistencija i 1.9 ukradenih lopti po meču. Na polufinalnom ABA juniorskom turniru u Beogradu koji je Mega osvojila bez poraza, u proseku beležio 11.6 poena i 4 skoka.

Paunović je 2018. godine nastupio i za kadetsku selekciju Srbije na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina u Novom Sadu gde je u proseku beležio 6.6 poena i 3.1 skok.

Kurir sport

Kurir