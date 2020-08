HRVATSKI KLUB DAO DOMAĆI ZVEZDI I PARTIZANU: Mala Lokomotiva iz Zagreba već zaradila 9 miliona na transferima!

Rijeka je obranila kup Hrvatske🏆🇭🇷 Rijeka - Lokomotiva 1:0 (⚽76' Halilović) Lokomotiva je bila bolja i konkretnija momčad tokom cijele utakmice, s izrazitijim šansama za zgoditak, međutim kako to obično biva, kada propustiš svoje šanse onda te protivnik kazni. Iako zvuči kao floskula, ovoga puta se to pokazalo kao točna teorija. Čestitke @nk_rijeka 👍

A post shared by NK Lokomotiva Zagreb (@nklokomotiva) on Aug 1, 2020 at 2:28pm PDT