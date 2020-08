NEMAJU ZA ČIM DA ŽELE: U Lajpcigu ponosni na rezultate u ovoj sezoni!

Lajpcig je dobro igrao ove sezone, zauzeo je treće mesto u Bundesligi, dok je u Ligi šampiona stigao do polufinala, nakon što je sinoć izgubio 0:3 od Pari Sen Žermena. ; "Odigrali smo dobru sezonu, stigli smo do polufinala Lige šampiona, što je veliko dostignuće. Na to smo ponosni. Naravno, frustrirani smo zbog poraza, ali prikupićemo novu snagu za sledeću sezonu", rekao je Nagelsman.

Tokom sinoćnje utakmice Lajpcig nije imao mnogo šansi protiv Pari Sen Žermena, koji su predvodili Nejmar i Kilijan Mbape.

"Nećemo biti prvi tim koji nije uspeo da zaustavi Nejmara, a nećemo biti ni poslednji. Kao trener uvek razmišljate o narednim izazovima. Mnogo pozitivnih stvari nosimo odavde. Pokazali smo karakter na terenu, ali moramo da prihvatimo da je protivnik jači", naveo je Nagelsman.

Njegova ekipa će i u predstojećoj sezoni igrati u najjačem klupskom takmičenju.

"Želimo da se vratimo i ponovo iskusimo Ligu šampiona. Sada je vreme za odmor pre nego što se ponovo okupimo i pripremimo za narednu sezonu", rekao je 33-godišnji Nagelsman, najmladji trener koji je stigao do polufinala Lige šampiona.

Lajpcig je ove sezone tek drugi put igrao u Ligi šampiona, a na putu do finala izbacio je prošlogodišnjeg finalistu Totenhem i Atletko Madrid.

"Razgovarali smo o tome šta smo mogli bolje da uradimo, ali samo želimo da uživamo u tome što smo ovde. Ponosni smo na ostvareno u sezoni i znamo šta moramo bolje da uradimo", rekao je napadač Jusuf Poulsen.

Kurir sport / Beta

Kurir