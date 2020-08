JEZIVA SCENA I TELO KRAJ MAŠINE ZA SEČENJE BLOKOVA: U Šibeniku poginuo bivši hrvatski fudbaler

U jednoj od fabrika u Šibeniku Jelić je doživeo fatalnu povredu, od koje je u bolnici preminuo.

Kako je izjavila Marica Kosor, portparol Policijske uprave šibensko-kninske, u 17.19 je policija dobila dojavu o povređenom 29-godišnjem čoveku u fabrici, i kako se sve desilo kod mašine za rezanje blokova.

Prema dostupnim informacijama, bivši fudbaler je hitno prebačen u bolnicu ali je u 18.10 konstatovana smrt. Iz pomenute fabrike je medijima rečeno kako se još radi na uviđaju nakon koga će se ustanoviti kako je došlo do nesreće.

Jelić je bio golman Šibenika, a za "Šibenski" je tragediju komentarisao njegov neimenovani prijatelj.

- To je strašan šok! Vest koju sam čuo me je presekla! Nisam celu noć spavao, i još ne mogu doći k sebi od šoka. Šteta, bio je to sjajan momak, pravi sportista. Nažalost, kao da tragedije baš takve biraju - kazao je za "Šibenski" nekadašnji Jelićev saigrač i prijatelj koji je hteo da ostane anoniman.

Kurir sport / Šibenski.hr

