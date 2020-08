STOLICA OBJAVIO SPISAK ORLIĆA: Trojac iz Mančester sitija, odbrana najveći problem! FOTO

Istovremeno prvi čovek mlade reprezentacije Srbije u intervjuu za sajt FSS govorio je o spisku, bonus igračima i internacionalcima, problemima sa kojima se stručni štab suočava, narednim rivalima i optimizmu koji ne krije…

Na spisku se nalazi veći broj igrača od uobičajenog?

-Malo je specifična situacija prouzrokovana pandemijom koronavirusa sa kojom se suočava ceo svet. Jednostavno nismo sigurni za jedan broj igrača u kakvoj se formi nalaze, a s druge strane imamo situaciju sa bonus igračima u Super ligi koje želimo da upoznamo sa našom idejom i načinom rada u reprezentaciji, ali i da dožive jednu satisfakciju, rekao bih nagradu za ono što pružaju u svojim klubovima na terenima elitnog ranga. Kada govorim o toj grupi igrača onda je spisak mogao možda biti i veći, ali imaćemo i sledeće okupljanje, tako da je na igračima iz naše lige da se pokažu i nametnu – ističe Ilija Stolica.

foto: FSS

Da li je to na neki način i nagrada klubovima iz našeg elitnog ranga koji su forsirali bonus igrače?

-Upravo tako, pravilo koje je uvedeno zamišljeno je da benefit imaju svi, pre svega naš mladi tim, a samim tim i naš fudbal, tako da jedni drugima treba da budemo podrška. Ovi pozivi igračima su, dakle, satisfakcija i klubovima i njihovom opredeljenju.

Sve to ne znači da na spisku nije i veliki broj internacionalaca, ali tu postoji problem njihove minutaže i statusa u klubovima iz kojih dolaze?

-Imamo grupu igrača koja je do sada iznela ovaj deo kvalifikacija, međutim to nije zatvorena priča, uvek će biti novih igrača, nekog ko se ističe u datom trenutku i nalazi se u dobroj formi. Internacionalci koje smo zvali već su bili na spisku i opet ćemo ih zvati bez obzira na njihov status u klubovima. Želimo da budu sa nama na licu mesta kako bi se uverili koliko su spremni u ovom trenutku. Jedna grupa igrača nije imala takmičarsku utakmicu još od marta i to nam svakako predstavlja veliki problem. Dosta njih ima problem sa nedefinisam statusom u klubu, tako da želimo i njima da budemo podrška, budemo uz njih kada im se možda lomi njihov status u klubovima, tako da je logično da budu uz nas. Videćemo kada budemo zajedno da li su i koliko spremni da pruže reprezentaciji u predstojećim utakmicama. Standardni su članovi i moramo da budemo uz njih. Moram da kažem da, kada se radi o linijama tima, imamo dosta problema sa zadnjom linijom. Sveta Marković izlazi iz povrede, Strahinja Pavlović je dobio poziv za A tim i ovom prilikom mu čestitamo…Voleo bih da tim putem ide što veći broj igrača iz mlade selekcije. I Dušan Vlahović je sa A selekcijom…U zadnjoj liniji imamo i slučaj Ranka Veselinovića koji zbog cele ove situacije nije u mogućnosti da bude sa nama. Mogao bi da doputuje iz Kanade, ali pravila nalažu da zbog pandemije u povratku mora da provede određeno vreme u karantinu i desilo bi se da ga potpuno izbacimo iz takmičarskog ritma. Tek se ustalio u novom klubu i odlučili smo da nije dobro za njega i njegovu karijeru da ga poremetimo jednim pozivom koji bi mogao da mu iskomplikuje trenutnu situaciju.

Koliko svi navedeni problemi remete sistem i taktiku pred važne mečeve sa Letonijom i Bugarskom?

-Uvek je najosetljiviji deo tima zadnja linija i mi iz trenerskog ugla, ugla struke uvek gledamo da nam to bude najstabilniji, najstandardniji deo tima koji se najmanje menja. Međutim, sada imamo situaciju da li zbog povreda, da li zbog pandemije, da li zbog igrača koji su napredovali i prešli u A selekciju, da imamo dosta pomeranja i remećenja. To su stvari na koje moramo da se prilagođavamo, naravno da one sve malo remete, ali ovo je reprezentacija i gledaćemo da izaberemo najbolje od onoga što trenutno imamo, uklopimo u sistem njihovu trenutnu formu. Mislim da ćemo izvući ono najbolje u ovom trenutku i napraviti dobar rezultat.

Nalazite se u malo čudnoj situaciji, imamo na spisku tri igrača iz Mančester Sitija, ali svi oni su trenutno daleko od dresa tog kluba i pred njima je period velikog dokazivanja?

-Poznavajući sve njih mislim da su to dobri i zreli momci koji prepoznaju situacije. Klubovi u njih ulažu novac i vide ih kao projekte za neko buduće vreme. Ono što je problematično je da nemaju kontinuitet u radu i ono što je važnije, igranju utakmica na takmičarskom nivou. Dakle, sam odlazak u te klubove, a imamo mnogo primera, ne garantuje dalji uspešniji razvoj u karijeri. On otvara mogućnost, priliku igračima da se izbore za neki svoj status u tim klubovima koji je za njihove godine jako težak i uglavnom slede pozajmice drugim klubovima i kaljenje u novim sredinama, uglavnom filijalama tih klubova.

Ispred nas su dva meča, prvo Letonija u gostima, zatim Bugarskom u Gornjem Milanovcu. Karakteristično je za obe selekcije da bez obzira na imena koja igraju, primaju veoma malo golova. Letonija je primera radi igrala sa Bugarskom 0:0 a pokazali su i ovde u Novom Sadu da su nezgodan protivnik. Imamo, dakle, ispred nas disciplinovanu ekipu koja se oslanja na jedan defanzivni pristup fudbalu i kroz brze napade pokušavaju da ugroze protivnika, Mi moramo da budemo pametni, strpljivi, mislim da je kvalitet na našoj strani i treba da donesemo bodove sa tog gostovanja. Posle toga nas čeka Bugarska, ekipa koja je primila najmanje golova u kvalifikacijama, čvrsta i stabilna selekcija sa malo drugačijim sistemom igre, većim kvalitetom u odnosu na Letoniju, ali isto tako mislim da je i u ovom slučaju kvalitet na našoj strani. U Bugarskoj smo pobedili, verujem da to možemo da ponovimo i na našem terenu – zaključio je Ilija Stolica.

