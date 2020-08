SPAVAO SAM SA VEŠTICOM IZ JUGOSLAVIJE Šokantna ispovest bivšeg asa Partizana: Video sam kako je Bog pretvara u ŽIVOTINJU

Poznato je da se bivši fudbaler Partizana Taribo Vest nakon završetka profesionalne karijere posvetio propovedanju. Nedavno je govorio o tome kako je koristio svoju crkvu, dok je igrao u Italiji (od 1997. do 2001.), da pomogne svima koji nemaju krov nad glavom.

"Iskoristio sam svoju crkvu dok sam bio u Milanu da pomognem beskućnicima i Nigerijcima koji su došli u Italiju i bili primorani na prostituciju", rekao je Vest za "The Punch".

foto: Printskrin/Facebook

Iako su svi mislili da je Vest crkvu osnovao pre šest godina, on je to zapravo uradio na vrhuncu svoje karijere, u periodu dok je nastupao za Inter i Milan. Događaj koji ga je podstakao da to učini je neverovatan.

Jedan paranormalan događaj okrenuo je bivšeg fudbalskog asa prema Bogu, podstakao ga da osnuje crkvu i započne propoved.

foto: Profimedia

VEŠTICA IZ JUGOSLAVIJE

Verovali ili ne, za sve je kriva jedna devojka sa prostora bivše Jugoslavije, sa kojom je Taribo živeo u Milanu 2000. godine. Njeno ime bivši fudbaler nikada ne izgovara, zove je - JUGOSLOVENSKA VEŠTICA.

Priča o njegovom paranormalnom iskustvu počinje u Americi.

"Jedne večeri na žurci primetio sam da se jedna ženska osoba probija kroz gužvu i pokušava da mi priđe. Pitala me je za ime, što me je iznenadilo. Odgovorio sam: 'Nemam ime'. Onda me je pitala čime se bavim u životu. Rekao sam: 'Ne radim ništa'. Kada me je pitala odakle sam došao, tada sam već drsko odgovorio: 'Ni od kuda', tako da se samo okrenula i otišla", otkrio je u jednom prilično šokantnom intervjuu Vest.

Neki čudan glas mu je odzvanjao u glavi...

"Čim se izgubila u gužvi, osetio sam kao da me je neko udario po glavi. Nije bilo nikoga pored mene, ali sam čuo glas koji me pita: 'Da li znaš ko je ta žena?', 'Zašto si se tako poneo prema njoj?', 'Moraš je naći i izviniti se na pristojan način", kaže Vest.

foto: Printskrin/Facebook

Uspeo je da je stigne, upoznali su se. Rekla je da se zove Patijens Ngozi Ikemufuna, da je iz Nigerije. Razmenili su brojeve i ostali u kontaktu. Na rastanku mu je poručila:

"Zovi me kad god ti budem potrebna".

Jednog dana ga je pozvala i rekla a razmišlja gde bi mogla da provede odmor. Pozvao ju je da bude njegov gost u Milanu.

Prihvatila je poziv, a Taribo je svoju gošću dočekao na aerodromu i dovezao je ispred njegovog stana.

"Ono što ću vam sada ispričati, neću zaboraviti nikada u životu", istakao je Vest.

"Kada smo prišli vratima mog stana, ukopala se i nije želea da uđe. Samo je stajala i gledala u vrata. Ja sam bio prilično nestrpljiv, jer sam morao na trening i nisam imao baš vremena za ubeđivanje, ali trebalo mi je oko 20 minuta da je ubedim da uđe unutra. Pitala me je u jednom trenutku: 'Za ime Boga, odakle ti snage da boraviš u ovom prostoru?', ali je na kraju pristala da uđe" kaže Vest i dodaje:

"Dao sam joj rezervni ključ i upoznao je sa dvojkom, Jugoslovenkom s kojom sam živeo već neke dve godine. Predložio sam im da se upoznaju i provedu vreme zajedno dok se ne vratim i otišao".

Posle treninga Vest se vratio u stan, a onda je usledio pravi šok:

"Kada sam se vratio u stan, pozvala me je i počela da me zapitkuje o devojci. Od kada živim s njom, gde smo se upoznali i slično. Zapravo, tada sam joj rekao da smo u vezi i da to traje dve godine. Pogledala me je u oči i izgovorila: 'Devojka sa kojom živiš i spavaš je veštica"', tvrdi bivši fudbaler.

Vest nije mogao da veruje šta mu misteriozna gošća govori.

"Nisam verovao šta čujem i zamolio sam je da ne drami, da prekine. Odgovorila je da je bila umorna od leta, da je zaspala kada sam otišao na trening i da joj se tada dogodilo užasno iskustvo u snu. Rekla je da je sanjala baš nju i da je Jugoslovenka pokušala da je uguši rukama. I dalje nisam bio spreman da poverujem u bilo šta", priznao je Vest, a onda citirao poslednje što je njegova zemljakinja izgovorila:

"Poverovaćeš uskoro".

foto: Printskrin/Facebook

Dva dana kasnije gošća ga je pozvala da zajedno proučavaju Bibliju i zamolila ga je da siđe i njegova devojka.

"Počela je da propoveda i za manje od deset minuta Gospod je sišao među nas u svoj svojoj snazi i veličini. Dogodila se erupcija energije u prostoriji. Devojka je odmah ustala i pokušala da pobegne, ali ju je obuzela snaga Božja i oborila je. Buka je bila užasna svuda oko nas. Kuhinjski elementi, vrata, prozori, plakar, garderoba... Sve je lupalo i pravilo nesnosnu buku", tvrdi Vest.

Tada je konačno shvatio šta mu je Patijens govorila.

"Pogledao sam i video Jugoslovenku kako se trese na podu. U jednom trenutku je počela da menja oblike, bila je jedna životinja, pa sasvim druga, sve to pred mojim očima. Sestra Patijens je nastavila još glasnije sve dok je snaga gospodnja nije savladala. Tada je počela da se ispoveda i govori zbog čega je došla u moj život i sa kakvom namerom. Da nemam sve ovo snimljeno, ni ja ne bih verovao", obratio se Vest verovatno sumnjičavom autoru intervjua, a onda nastavio:

"Sestra Patijens me je tada pogledala i rekla: 'Da li sada vidiš sa kim si delio dane i noći?'"

Narednog dana Vest je otišao u banku podigao oko 20 hiljada dolara, dao "jugoslovenskoj veštici" i zamolio je da ode i nikad više se ne vrati.

"Prema proročanstvu te žene, Bog je u meni prepoznao slugu svoga i ja ću se prikloniti carstvu njegome onog dana kada završim fudbalsku karijeru. Rekla je da ću postati apostol i da ću služiti Gospodu svome. Od tog dana se u meni rasplamsala vatra i nisam više sumnjao u Boga. Ne kažem da je bilo lako, naprotiv, Gospod me je stavljao na mnoga iskušenja, ali je bio pravičan", dodao je, pre nego što je zaključio:

"Eto, tako je počeo moj duhovni život".

Kurir sport/Mondo

