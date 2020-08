SAVO MILOŠEVIĆ PRED RFS: Moramo maksimalno oprezno i strpljivo

"Trudili smo se da se što bolje spremimo i mogu da kažem da smo spremni za ovu utakmicu. RFS je ekipa koja ima kapacitet da nam napravi mnogo problema ako maksimalno ozbiljno ne shvatimo utakmicu. Maksimalni oprez i strpljenje ako želimo povoljan rezultat", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

Partizan će sutra od 21.00 na svom stadionu igrati protiv RFS-a u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evropa.

Utakmica će se zbog korona virusa igrati bez publike.

"Moramo da nadjemo način da se koncentrišemo na utakmicu, a ne na ono što se dešava oko terena. Videli smo da su utakmice u Ligi šampiona bile fenomenalne iako nije bilo publike. Mi smo klub koji je u velikoj meri navikao i nije nam prvi put da igramo bez publike i tačno znamo šta nas očekuje", kazao je Milošević.

On je dodao da protivnik ima iskustvo i da je jak na prekidima, što su vrline, a o manama nije želeo da govori.

Trener Partizana je otkrio da će kapiten ekipe Vladimir Stojković braniti na utakmici protiv RFS-a.

Milošević je rekao da je prednost za letonski klub to što će se igrati samo jedna utakmica.

"Najviše strahujem upravo od te činjenice. To stvara posebni psihološki pritisak jer nema popravnog i to je prednost za slabije rivale. Možda to nama bude prednost u nekoj drugoj fazi. U ovim utakmicama to nije dobro po nas i najbitnije je kako će igrači izdržati psihološki pritisak jer će sve stati u tih 90 minuta", rekao je Milošević.

Fudbaler Partizana Slobodan Urošević rekao je da je potrebno da njegov tim bude maksimalno motivisan i koncentrisan.

"Na nama je da neutrališemo njihove vrline i iskoristimo mane. Idemo korak po korak. Kada ne udjemo maksimalno koncentrisani i motivisani od prvog minuta, imamo problem. Dosta puta smo govorili da smo naučili na svojim greškama, ali nije bilo tako. Sada mislim da smo na pravom putu", rekao je Urošević.

Svi igrači crno-belih su bili testirani u utorak na korona virus i nije bilo pozitivnih rezultata.

(Beta)

Kurir