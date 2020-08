DUŠA ME BOLI, ALI TO JE TO! Mesi se obratio javnosti i saopštio da NAPUŠTA BARSELONU!

Argentinac je za katalonski Sport, odnosno novinara Alberta Roha, otkrio kako nema dileme i da definitivno uskoro odlazi sa Nou Kampa.

"Odluku sam doneo sa suprugom Antonelom da napustim Barselonu. Duša me boli, ali to je to. Ciklus je gotov", rekao je Mesi.

Mesi će iskoristiti klauzulu iz ugovora po kojoj je slobodan u pronalasku nove sredine bez obeštećenja.

Jedna era je završena, najblistavija u istoriji katalonskog giganta, u koji je Mesi dišao sa 14 godina. I na kraju završio sa impozantnom statistikom od 637 golova na 731 utamici.Ne treba napomenuti da je osvojio sve što se moglo osvojiti i to više puta.

