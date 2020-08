MATIĆ ŽELI DA PREPUSTI MESTO MLAĐIMA! Matijašević: Poštujemo Nemanjinu odluku!

"Kad sam došao u Savez, razgovarao sam sa Mitrovičem, Milivojevićem i Matićem. Nemanja je i tada rekao da će se vratiti, ali imao je nekih svojih odluka koje nemaju veze sa nama. Pričali smo pre nekoliko dana, nazvao sam ga telefonom, dogovarali smo se i da popijemo kafu, ako nam to vreme i obaveze dozvole. Bio je to jedan krajnje prijatan i korektan razgovor. Odlučan je u tome da stavi tačku na reprezentativnu karijeru", rekao je Matijašević.

Pitao sam ga ima li veze sa predsednikom Saveza, selektorom, saigracima Rekao je da nema, dodaje Matijašević.

foto: Starsport©

"Nije naveo konkretnije razloge, on zna zbog čega je to tako i istakao je da je vreme da mladi dođu na njegovo mesto. Ponavljam, nije bilo ubeđivanje, već samo razgovor. Poštujem njegovo mišljenje. Ima 32 godine, imao je tešku sezonu iza sebe, potrebno je imati razumevanja. Selektor je takođe razgovarao sa njim, o čemu ćete sigurno čuti više na konferenciji za medije u ponedeljak. To je Nemanjina odluka koju moramo da poštujemo.

Matijaševič navodi da Srbija ima grupu igrača koji su u poznijim igračkim godinama i realno je očekivati da u narednih godinu, dve, tri možda još neko kaže zbogom reprezentaciji.

"Evropski fudbal je na vrhunskom nivou, naporan, traži mnogo odricanja i prirodno je da dolazi do smene generacija. Mi smo toga svesni, znamo da nas očekuje jedna vrsta podmlađivanja nacionalnog tima. Sve je to potpuno normalno i u skladu sa datim okolnostima moramo da se ponašamo maksimalno odgovorno i da se trudimo da ostvarimo zacrtane ciljeve i rezultate, a to pre svega plasman na Evropsko prvenstvo, poručio je Matijašević.

Tanjug

Kurir