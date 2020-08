UŽIVO, KURIR TV! Vojvodina - Partizan (0:0), crno-beli žele osvetu za Kup!

TOK MEČA:

6. minut - Zapretila je Vojvodina, dobio je Saničan loptu, izašao je Popović i uklizao na loptu, sudija je rekao da se meč nastavi, iako su domaći tražili penal.

4. minut - Imao je Asano sjajnu priliku, probao je iz prve posle prodora Stevanovića, nakon što je Sadik propustio loptu kroz noge, ali šut je završio preko gola domaćih.

1. minut - Utakmica je počela!

Navijači Vojvodine ostavili su transparent pred početak utakmice na ''svojoj'' tribini gde bi inače bili da nije problema sa virusom korona.

SASTAVI:

Vojvodina: Simić, Andrić, Bralić, Saničanin, Devetak, Drinčić, Topić, Vukadinović, Gemović, Čović, Bojić.

Partizan: Popović, Miletić, Vitas, Banjak, Urošević, Zdjelar, Šćekić, Stevanović, Asano, Suma, Sadik.

Dueli ovih rivala uvek su bili izuzetno kvalitetni i zanimljivi, a sudeći prema trenutnoj formi timova i ambicijama u aktuelnoj sezoni nema razloga da tako ne bude i ovoga puta.

Domaći tim je u prvih pet kola zabeležio tri pobede, uz dva remija, pa su sa 11 bodova na svom kontu uoči ovog kola zauzimali 6.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti savladali ekipu Napretka, a rezultat je bio 0:1. Gosti su u prvih pet kola zabeležili četiri pobede, uz jedan pretrpljen poraz, pa su sa 12 bodova na svom kontu uoči ovog kola zauzimali 3.mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao domaćini ubedljivo savladali ekipu Inđije, a rezultat je bio 5:0. Tokom prethodne sezone dva tima su se sastajala tri puta, a uspešniji su bili Novosađani. Prvi prvenstveni duel Partizan je rešio u svoju korist rezultatom 4:0, drugi je pripao ekipi Vojvodine koja je slavila rezultatom 1:0, dok je finale Kupa Srbije novosadski tim rešio u svoju korist nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Šef stručnog štaba Novosađana, Nenad Lalatović, istakao je da Partizan ima izuzetno kvalitetan tim i da njegovoj ekipi neće biti lako da ostvari svoj cilj:

’’Partizan je veliki klub, koji u svaku utakmicu ulazi sa velikim motivom. Bez obzira na to da li igraju protiv Vojvodine, Zvezde, TSC-a, Čukaričkog ili nekog drugog, oni u svakoj utakmici idu na pobedu, ali isto to važi i za nas, te mislim da nas očekuje kvalitetna utakmica. Igramo protiv jako kvalitetnog protivnika, koji ima sjajan stručni štab i fenomenalne pojedince koji jednim potezom mogu da reše utakmicu. Međutim, niti smo mi bolji od njih, niti su oni bolji od nas. Bez obzira na to što smo domaćini, pošto će se igrati bez navijača, šanse su 50-50. Do tri boda će doći ekipa koja bude imala više strpljenja i bolje uđe u utakmicu, a ja se nadam da ćemo to biti mi. Apsolutno verujem u svoje igrače, koji dobro treniraju i među kojima vlada pobednička atmosfera. No, isto tako je i u Partizanu, koji je pobedio Inđiju 5:0, a pre toga i na teškom gostovanju u Surdulici. Nemaju neke promene u načinu igre i niti oni mogu nas da iznenade, niti mi možemo njih. Već se toliko dobro poznajemo, a igrali smo dva puta u poslednja dva i po meseca. Igrački kadar im je isti, a jedini novi igrač im je centralni bek koga su doveli. Znam njihov individualni i kolektivni kvalitet, kao što i oni znaju naš. Jako cenim Savu Miloševića kao trenera i, po mom mišljenju, zaslužio je da bude dugotrajno rešenje za Partizan. Stvarno ih respektujem, ali najviše poštujem svoj tim i moju Vojvodinu. Jako mi je žao što nećemo moći da nastupimo pred našim navijačima, jer zaslužuju da bodre naš klub, ali i bez njih ćemo dati maksimum i pokušati da osvojimo sva tri boda.’’

Šef stručnog štaba crno-belih Savo Milošević ističe da dobro poznaje rivala, da ne može biti nekih iznenađenja i da mu to znatno olakšava pripremu utakmice:

’’To što kolega Lalatović najavljuje da će pokušati da iskoristi naš umor posle meča sa RFS-om je sasvim legitimno, i ja bih to uradio. Svako gleda ono što je najbolje za njegovu ekipu. Međutim, mi smo Partizan, imamo kvalitetan tim i verujem da možemo do pobede. Svakako da nas očekuje jedno od najtežih gostovanja, ali smo klub koji za takve utakmice živi. Tu se potvrđuje vrednost i renome. Neće biti iznenađenja u novom duelu sa starim rivalom, dobro se poznajemo, imam iza sebe dosta mečeva sa Vošom što mi samo olakšava posao. Ti koji spominju ’’revanš’’ ne razmišljaju racionalno i ne poznaju fudbal. Svakako da nam je Vojvodina dužnik, ali na novi meč sa njom gledamo samo kao na derbi i ništa više. Prisećanje na Kup Srbije ne bi nam mnogo dobrog donelo.’’

Derbi susret 6.kola Linglong Tire Super lige Srbije između Vojvodine i Partizana igra se u nedelju 30.avgusta 2020.godine, sa početkom u 18:45 časova.

