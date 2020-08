MATIĆ ME IZNENADIO: Tumbaković progovorio otkazu asa Junajteda i mečevima sa Rusijom i Turskom

Orlovi u četvrtak (20:45) gostuju Rusiji u prvoj rundi B3 grupe, zatim u nedelju čekaju Tursku, ali glavni fokus ostaje baraž za EP i meč sa Norveškom osmog oktobra.

"Jasni su ciljevi. Kroz septembarsku akciju imamo zadatak da pripremimo ekipu za baraž i Norvešku. Sve ćemo učiniti da odemo na EP, to je vrhovni cilj. Ne bojim se. Sve što treba da napravimo, sve što je do nas, to ćemo učiniti. Momci su pravi profesionalci, korektno se ponašaju. Što se pauze tiče i celokupne situacije, ona utiče na sve, ne samo na nas", istakao je Tumbaković i dodao:

"Svaka utakmica ima svoju dimenziju rezultata. Svi žele rezultat, bez obizra na to protiv koga igraš. Da li ćemo uspeti, to ćemo videti. Ponavljam, kroz septembar možemo da napravimo rezultat u ovoj novoj grupi i diviziji, gde su timovi znatno kvalitetniji nego u prošlom ciklusu. Želimo da napravimo dobar ambijent pred Norvešku. Ovi momci su najbolje što Srbija ima i očekujem da se ponašaju maksimalno profesionalno i patriotski".

Kad je reč o utakmici sa Rusima, iskusni strateg nema dilemu koliko snažan rival čeka njegov tim.

"Nismo ništa prepustili slučaju. Dobro smo skautirali Ruse. Oni od 26 igrača imaju 19 sa Svetskog prvenstva od pre dve godine. A isti igrači su igrali i sve utakmice od tada. Iskusan tim, selektor je napravio dobru atmosferu, dosledan je sebi i zadržao je iskusne igrače. Njihova prednost je što su odigrali 6 kola ove sezone, u ozbiljnom takmičarskom tonusu su. Samo me to brine. Ali probaćemo da se nametnemo".

Jedna od tema konferencije bila je i odluka Nemanje Matića da završi reprezentativnu karijeru.

"Nemanja je iznenadio sve nas. Imali smo super odnos otkako sam selektor. To je veoma kvalitetan čovek, profesionalac. Ne treba spekulisati zašto je otišao iz reprezentacije. Izašao je, rekao da vidi karijeru u drugom pravcu i nama je žao zbog toga. Nedostajaće nam. Mnogo smo očekivali od njega, bio je na spisku. Verujem da je dobro razmislio pre odluke. Ima svoje planove i želim mu svu sreću".

Na pitanje da li očekuje sličnu odluku od drugih iskusnih igrača, selektor je odgovorio:

"Nemojte da teramo momke u penziju bez razloga. Pustio bih ja da to sve ide svojim tokom. Ostavio bih ja sve te uslovno starije igrače da budu tu što duže, računajući i Kolarova, Rukavinu... Srbija nema pravo da se odrekne nekog igrača, mi nemamo tako veliku bazu igrača".

Promena na spisku pozvanih ne bi trebalo da bude.

"Ovo je definitivan spisak, nemamo prostora za promene. Ukupno 26 igrača je pozvano, oni će pokriti ove dve utakmice. Cilj je da u takvoj grupi napravimo dobru atmosferu. Šta će se desiti posle tih utakmica, zavisi od brojnih faktora", zaključio je Tumbaković.

