SPORTSKI DIREKTOR INTERA POTVRDIO: Kolarov je blizu potpisa, sve je tačno!

"Velike su šanse da dovedemo Kolarova", rekao je Ausilio za italijanski Skaj.

Po rečima Ausilija, želja Intera je i Arturo Vidal iz Barselone.

"Što se tiče Vidala, to je igrač koji nam se dopada. Ali, on je član Barselone i pratimo situaciju. Ako bude bilo prilike da ga dovedemo, iskoristićemo je", naveo je on.

Kada je reč o Lionelu Mesiju, Ausilio je kazao da Inter ne razmišlja o njemu.

"Ne razmišljamo o Mesiju. Ne znam ni odakle su te lude spekulacije potekle. Naravno da bi svaki klub na svetu želeo takvog igrača, ali realnost i činjenice su drugačije", kazao je Ausilio.

