INTERVJU, SIMO KRUNIĆ: Utakmice protiv Rusije i Turske treba da posluže kao priprema za utakmicu u Oslu

Iza iskusnog trenera Sime Krunića je turbulentan start nove sezone.

Dva nesrećna poraza u zaustavnom vremenu protiv Mladosti i Napretka doveli su do sporazumnog raskida ugovora sa Radnikom iz Surdulice krajem avgusta.

Krunić nije dugo čekao da se jave zainteresovani klubovi. Jedan od onih koji su stali u red je i slovenački Maribor. Krunić je prošle godine figurirao kao potencijalni trener Crvene zvezde, ali i reprezentacije Bosne i Hercegovine

"Prošle godine, kada sam sa Čukaričkim izborio Evropu, bio sam u stručnom štabu reprezentacije Srbije. Visoko sam se kotirao u Srbiji i regionu. Imao sam neke pregovore, bilo je zainteresovanih. Bio sam i kandidat za Crvenu zvezdu, da je Milojević otišao u junu, bio bih u užem izboru za Zvezdu. Nažalost, otišao sam iz Čukaričkog i reprezentacije. Bio sam potom u Nišu, gde smo u pet utakmica imali 10 bodova i samo jedan poraz od Zvezde, ali je atmosferu poremetio poraz od Levadije u Evropi. Otišao sam u Radnik koji se borio za opstanak, počeo novu sezonu, ali sam iz Surdulice otišao prijateljski. Protiv Lučana smo vodili u 90. minutu 2:1 i izgubili 3:2, protiv Napretka u Kruševcu imali 1:1 u 90. minutu i izgubili. Posle nam je došao Partizan, gde je bilo teško očekivati nešto. Radnik je mogao da bude hit da su se namestile neke kockice. Fudbal je takav, često se dižete i padate, ali čovek mora da bude istrajan. Moram da krenem u nove početke. Imam priliku da preuzmem Maribor, sve će biti jasnije u narednom periodu".

Zvezda se vratila na pravi put Simo Krunić je sa posebnom pažnjom ispratio duel Crvene zvezde i Tirane. "Crvena zvezda je svojim rezultatima pokazala da je na dobrom putu. Dobro im je došla utakmica u Tirani da vide svoje slabosti. Vrlo brzo su otklonili neke slabosti i već protiv TSC-a se videla konsolidacija. Videli su da neki igrači ne mogu zajedno da igraju jer nemaju agresiju i brzinu igre. Zvezda je pokazala da se posle Tirane vratila na pravi put. Mislim da imaju velike šanse da se dokopaju Lige Evrope, a imaju šansu da se opet nađu u grupnoj fazi Lige šampiona, što bi bio fenomenalan uspeh."

Reprezentacija Srbije večeras startuje u novoj sezoni Lige nacija. U prvom izdanju ovog takmičenja Srbije je igrala sa puno uspeha. Krunić je činio stručni štab tadašnjeg selektora Mladena Krstajića. O utakmicama protiv Rusije u Moskvi i Turske u Beogradu, Krunić kaže.

"Imamo kvalitetne igrače, dobar stručni štab. Mislim da je najvažnija utakmica baraža za Evropsko prvenstvo protiv Norveške. Utakmice protiv Rusije i Turske treba da posluže kao priprema za utakmicu u Oslu. Liga nacija daje vremena da se popravi situacija. Te dve utakmice treba da posluže kao priprema za Norvešku, da se ekipa dodatno uigra. Bila je duga pauza zbog korone i ne znamo za sve reprezentativce u kakvom su stanju. Verujem da ćemo puno spremniji i bolji biti u oktobru. Nadam se da ćemo kroz dve utakmice proći na Evropsko prvenstvo."

U srpskom fudbalu ove sezone je uvedena novina, svaki tim mora da počne utakmicu sa dvojicom igrača mlađih od 21 godine. Krunić pozdravlja potez FSS.

"Odluka Fudbalskog saveza Srbije o mladim bonus igračima je odlična odluka. Svaki klub u Super ligi i Prvoj ligi treba da imaju najmanje četvoricu mlađih od 21 godine. To je za fudbal u Srbiji vrhunski potez i da će doneti boljitak reprezentaciji, kao i priliku mlađima da se dokažu. Suština je da su nama potrebni fudbalski "gladni" igrači. Mnogi talenti su propali ili nisu iskoristili potencijal. Zadovoljili su se nečim što su pružali u tom momentu i mnogi su ih prestigli. Na Zapadu se ceni profesionalizam, ceni se rad. Naši klubovi ne mogu da pariraju finansijski klubovima sa Zapada, pa je neminovna prodaja mladih igrača. Mladi moraju da idu postepeno. Ne mogu sa 18-19 godina da budu spremni za Ligu šampiona. Mladi odlaze iz finansijskih razloga, inače bi trebali još da igraju u Superligi Srbije. Znamo kakav je Jović imao put da bi došao do Reala, ili Matić kada je bio mlad. Ako na primer Tedić ne može da se izbori za mesto u Mančester sitiju, onda je najbolje da se dokaže na pozajmici u Cvoleu. Da li će se on vratiti u Mančester siti, biće mu jako teško, ali je sve na njemu."

Iza Krunića je u kratkom periodu rad u Čukaričkom, Radničkom i Radniku, što uz, sliku promena trenera u drugim klubovima, zaključno sa Partizanom, govori o stresnom poslu fudbalskih trenera.

"Pritisak je isti kod trenera u Zvezdi, Partizanu, Čukaričkom, Radniku... takav je posao. Sve zavisi od rezultata. On može da pokrije ponekad slabosti trenera. Fudbal je jedan od retkih sportova gde slabiji često dobijaju jače. Pritisak na trenera je isti u svim klubovima, ali ne mogu da kažem da je ista tenzija. U Zvezdi i Partizanu su veća očekivanja javnosti, malo je prostora za grešku. U manjim klubovima možete da budete rasterećeniji, na primer kada igrate protiv Zvezde ili Partizana."

Kao trener Radnika susreo se i sa još jednom neočekivanom situacijom - zvaničnim utakmicama bez prisustva gledalaca zbog pandemije korona virusa. Da fudbal nije isti sa i bez publike, iskusni trener nema dilemu.

"Kad nema gledalaca trener može da utiče u toku igre na svoje igrače. Kada ima gledalaca često ne možete da prenesete igračima poruku jer vas ne čuju. Zato kod nas to može dosta da promeni tok utakmice. U evropskom fudbalu imamo situaciju da su mnogo kvalitetniji igrači koji često imaju bolja rešenja nego što trener može da im sugeriše. Fudbal je mnogo izgubio zbog nedostatka navijača, nema te atmosfere koja čini fudbal, nema tog adrenalina koji daje dodatnu energiju. Zamislite sliku navijača koji u kolonama pristižu na stadion, priče o utakmici ispred stadiona i na tribinama... Sada vlada kamerna atmosfera i to je loše po fudbal"

Flik primer trenerskog pečata Koliko je trener bitna karika u timu govori primer Bajerna iz Minhena. Isti tim koji je sa Nikom Kovačom izgubio od Frankfurta sa 5:1 nekoliko meseci kasnije je pod palicom Hansa Ditera Flika osvojio Ligu šampiona, i to dominantno. "Prišao je na svoj način tim igračima. Nije veliko trenersko ime i nije mogao da nametne autoritet. Vratio je neke igrače u prvi tim, stvorio je toliko dobru atmosferu u ekipi. Posle one dominacije Barselone sa Ćavijem i Inijestom, nisam video toliko dominaciju kao Bajerna sada. Žao mi je bilo Barselone, navijam za njih, bila je to demonstracija sile, kao da se bokser sa 120 kilograma bori protiv nekog od 60. Apsolutno su zaslužili titulu. Trener je osetio koji su igrači bitni, ko su lideri, i okupio ih oko sebe. Za 5-6 meseci je uspeo da napravi mašinu. Svaka mu čast.

Dejan Ignjatović / Kurir sport

Kurir