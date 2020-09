TUMBAKOVIĆ IMA OPRAVDANJE ZA PORAZ: Igrači nisu u trenažnom procesu!

"Igrači nisu u trenažnom procesu, pre svega igrači iz Srbije, to ne važi za igrače iz Rusije. Dok smo bili u tonusu prvo poluvreme je ličilo na nešto, a kad su se igrači malo umorili to nije dobilo dimenziju koja je potrebna za kvalitet kada je srpska reprezentacija u pitanju", rekao je Tumbaković posle utakmice za RTS.

Fudbaleri Srbije izgubili su večeras u Moskvi od Rusije sa 1:3, u prvom kolu Grupe 3 u Ligi nacija B.

Srbija je igrala dobro u prvom delu prvog poluvremena, a Tumbaković je upitan šta se posle toga dogodilo sa ekipom.

"To je taj momenat, najveća grupa naših igrača, 80 odsto još nije u trenažnom procesu. Pojedinci su došli sa jednim ili dva treninga i to se videlo, posebno u drugom poluvremenu. Pokazali smo fizičku nemoć, medjutim, iznivelisaće se to za ovih mesec dana do oktobarskog termina. Nadam se da ćemo biti ubedljiviji, kvalitetniji i bolji", naveo je srpski selektor.

On je dodao da su ruski igrači bili u velikoj prednosti jer su igrali 12 utakmica u poslednje vreme i da se videlo da su u ovom trenutku kao ekipa spremniji od srpskog tima.

"Mi dok smo imali snage, mogli smo nešto da napravimo i pariramo, naročito u prvom poluvremenu", rekao je Tumbaković.

Jedini strelac u ekipi Srbije bio je Aleksandar Mitrović, koji je rekao da su njegovu ekipu individualne greške koštale pobede.

"Prva utakmica ima još dosta ispred nas. Okrećemo se sledećoj utakmici sa Turskom na domaćem terenu, ova ostaje iza nas. Dobro smo ih skautirali, znali smo sve o njima, ali kada napravite mnogo individualnih grešaka to uglavnom platite. Mi smo to danas platili izgubljenom utakmicom, primili smo tri gola. Moramo da učimo iz grešaka, idemo dalje", naveo je on.

U drugom kolu Srbija će u nedelju od 20.45 u Beogradu igrati protiv Turske.

Kurir sport / Beta

Kurir