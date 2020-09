NIKOLIĆ PRED MEČ SA ČUKARIČKIM: Verujem da ćemo uspešno obaviti zadatak i napraviti dobru uvertiru pred meč sa Omonijom!

"Posle reprezentativne pauze vraćamo se obavezama u prvenstvu. Očekuje nas duel protiv odlične, mlade ekipe Čukaričkog. Verujem da ćemo uspešno obaviti zadatak i tako napraviti dobru uvertiru pred meč sa Omonijom koji je veoma važan za nas", rekao je Nikolić za klupski sajt.

Nikolić se osvrnuo i na prošlogodišnji duel protiv Čukaričkog, na kome je postigao svoj prvi gol za Zvezdu.

"Svaki dečak koji stigne do prvog tima Crvene zvezde želi da postigne pogodak. To je za mene bio najlepši momenat do sada. Mnogo emocija je usledilo posle tog gola i veoma sam srećan što nisam stao, već sam još više radio i nadogradjivao svoju igru. Ne bih imao ništa protiv da tako bude i ovog petka", naveo je on.

Nikolić je rekao i da ga raduju dobre partije, ali da Zvezda mora da ostane kolektiv.

"Golovi i asistencije, a pre svega dobre partije podižu samopouzdanje svakog igrača. Tako je i kod mene. Medjutim, mi smo tim i samo tako možemo praviti rezultate. Trener Dejan Stanković nam stalno govori da ostanemo kolektiv jer jedni drugima možemo najviše pomoći. Priliku da nastavimo sa dobrim partijama imamo već u petak", rekao je Nikolić.

Meč izmedju Crvene zvezde i Čukaričkog, u sedmom kolu Super lige, igra se u petak 11. septembra na Banovom brdu od 19 časova.

Kurir sport / Beta

