DRITA SA TZV. KOSOVA DOLAZI NA NOGE SRPSKOM TRENERU: Vuković nije srećan, ali zna šta mu je činiti!

Aleksandar Vuković podpisał z klubem nowy, roczny kontrakt z opcją przedłużenia. Gratulacje Panie Trenerze! 😉👏 A teraz razem po mistrzostwo‼️ #LegiaWarszawa #Vukovic

A post shared by Legia Warszawa 👑 (@legiawarszawa) on May 10, 2019 at 12:07pm PDT