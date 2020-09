MILAN IPAK NE ŽELI SRBINA: Paolo Maldini otkrio koji su ciljevi rosonera

Direktor Milana Paolo Maldini rekao je danas da taj klub ne radi na dovođenju fudbalera Fjorentine Nikole Milenkovića ili Krisa Ajera iz Seltika i dodao da je cilj približiti se plasmanu u Ligu šampiona.

"Rekao bih ne... Njih dvojica mogu da budu na našoj listi, ali da budem potpuno iskren, to nisu imena na kojima sada radimo", rekao je Maldini za Skaj Italija.

Prelazni rok je i dalje otvoren, a Milan je doveo Brahima Dijaza i Sandra Tonalija.

"Imali smo prioritete i ostvarili smo te ciljeve. Imali smo ideju na koji način da izgradimo ekipu, zajedno sa vlasnicima kluba. Pokušali smo da dovedemo najbolje igrače koji su dostupni, ali i da vodimo računa o finansijama, tako da smo ostali dosledni načinu kojim smo pristupili stvarima prošle sezone", rekao je Maldini.

"Čekaju nas dva kola kvalifikacija za Ligu Evropa i ako se plasiramo u grupnu fazu, imaćemo gust raspored. Prioritet je desni bek, pošto na toj poziciji imamo povredjenog igrača. Dolaskom Tonalija, naša sredina terena je više nego skladna", dodao je on.

Nekadašnji kapiten "rosonera" govorio je i o projektu kluba.

"Godinama su tokom priprema mnogi stavljali Milan u Ligu šampiona, a mi se sedam godina nismo kvalifikovali. Ove godine je počeo drugačiji projekat, dolaskom Stefana Piolija. Naš cilj nije da se plasiramo u Ligu šampiona, već da damo sve od sebe da se primaknemo što je moguće više. Ne postavljamo sebi ograničenja, ali želimo da nadogradimo ono što smo videli u poslednjim utakmicama prošle sezone", naveo je.

On je upitan i da li oseća odgovornost kako bi obezbedio očuvanje identiteta kluba.

"Osećam odgovornost za svoju prošlost, za vezu moje porodice sa ovim klubom i za navijače koji me smatraju garancijom. Otkako smo počeli ovaj proces u julu 2018. godine, došlo je do ogromnih promena, pre svega jer sam sedeo kod kuće i gledao utakmice na televiziji. Često govorite stvari ne shvatajući stvarnost rada kao direktor, pa mi je to iskustvo omogućilo da rastem i da se razvijam", naveo je Maldini.

(Kurir.rs/Beta)

