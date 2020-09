ĆERKA NEKADA NAJLEPŠE SPORTISTKINJE SVETA ZAVELA ZVEZDU JUVENTUSA: Lepotu je nasledila od SLAVNE MAJKE i izgleda TOP!

Estoy realmente desbordada con todo el amor que recibí, todo lo que yo puedo decir es poco... Un día mágico que jamás voy a olvidar. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.🎈🎂🎈🎉🎁 #happybirthday #felizcumpleaños #buoncompleanno #joyeuxanniversaire #allesgutezumgeburtstag #fabulous50

A post shared by Gabriela Sabatini (@sabatinigaby) on May 16, 2020 at 8:54pm PDT