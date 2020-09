ODUZELI MU IMOVINU ZATO ŠTO JE SRBIN: Životna drama proslavljenog jugoslovenskog fudbalera

Legendarni igrač Veleža Vladimir Pecelj tvrdi da mu je imovina u Mostaru oteta zato što je Srbin!

Rekorder Veleža sa 425 odigranih utakmica u klubu žali što je u dugogodišnjoj pravnoj bici naivno verovao u pravni sistem.

"Razočaran sam, ljut, povređen, ponižen i ne znam ni kojim bih rečima opisao kako se osećam zbog šoka koji sam doživeo" kaže za Klix.ba Pecelj.

Vladimir je davne 1988. godine kupio prostor u novoj zgradi, a četiri godine kasnije sa porodicom je otišao u Beograd. Kada se vratio 2001. godine saznao je da je komšinica probila zid i spojila njegov stan sa svojim, a vrata mu zazidala.

"Kada smo se vratili 2001. godine, saznavši za sve to, predao sam slučaj Opštinskom sudu u Mostaru koji je odmah izdao rešenje da mi se vrati imovina. Međutim, ona je uložila žalbu pa je proces prebačan na Kantonalni sud, koji je 2003 takođe izdao rešenje da mi se imovina vrati. Tako je ona nastavila da ulaže žalbe i proces povratka imovine je postao dugogodišnja priča", kaže bivši fudbaler.

Potom je 2008. godine Opštinski sud u Mostaru tražio izvršenje presude i vraćanje stana, pa opet 2011. godine, ali uzalud.

"Kantonalni sud u Mostaru je 2015. godine definitivno odbio sve njene žalbe i naložio da mi se vrati prostor, a 2017. godine je izdata presuda o izvršenju. Ali kako je živela u Švedskoj, nije se moglo doći do nje, iako smo ja i moja porodica od prve presude 2003. godine do 2019. tražili kontakt s njom i izvršenje. Tako smo 2019. godine konačno ušli u posed nakon 16 godina, uz prisustvo policije", priča Pecelj.

Nažalost, priča se nije tu završila. Osoba koja je uzurpirala njegov prostor podnela je žalbu Vrhovnom sudu FBIH.

"Mi to nismo ni znali do 15. jula ove godine, kad nam je stiglo rešenje od Kantonalnog suda da joj moramo vratiti ključeve stana i platiti troškove od početka celog procesa", tvrdi bivši fudbalski as.

"Dobio sam šokantne informacije od ljudi iz samog vrha pravosuđa da se to ne bi moglo dogoditi da nisam Srbin. Tada sam otkrio da je to zapravo politička priča i da je komšinica koja je uzurpirala moj prostor bliska ljudima iz SDA" rekao je Pecelj koji sada živi u Trebinju, ali namerava da se i dalje bori za svoj dom.

On tvrdi da su mu pojedine osobe iz samog vrha pravosuđa otvoreno rekle da je Ustavni sud ovim činom prekršio sve postulate.

"Ja imam dokaz da je imovina moja jedan kroz jedan i neću odustati. Već sam se obratio Apelacijonom sudu i moj advokat je tražio izuzimanje Bošnjaka iz ovoga slučaja zbog navedenih razloga. Boriću se putem institucija da vratim ono što je moje, ima i Ustavni sud, ali ako bude trebalo ići ću i na sud za ljudska prava u Strazbur", poručio je Pecelj.

Smatra kako se ovo ni u najluđim snovima ne bi moglo dogoditi da nije bilo rata, ali će se, kako naglašava, usprkos svemu boriti za pravdu u svom Mostaru.

"Moja pokojna supruga je rođena Mostarka, roditelji su mi sahranjeni u ovom gradu, a sinovi rođeni i želimo se vratiti u naš Mostar, zaključio je Pecelj.

Proslavljeni as Veleža trenutno živi u Trebinju.

Kurir sport/Klix.ba

Kurir