SLAVLJE U DOMU MIHAJLOVIĆA: Virdžinija objavila LEPE VESTI! Čestitke samo pljušte, Siniša i Arijana PONOSNI! (FOTO)

Contenta di aver raggiunto anche questo traguardo importante 👩🏻‍🎓 Ringrazio Alessandro per avermi supportata per questi tre anni, dandomi la forza di non mollare nei momenti di sconforto, e per avermi spronata a fare sempre meglio. Più della metà di questo traguardo è merito tuo ed è a te che voglio dedicare il primo dei miei successi. Grazie @fridas_pordenone per aver creato questa corona d’alloro, proprio come la desideravo e grazie a @tesi24 per la professionalità e la cura con cui avete stampato la mia Tesi di Laurea. Grazie anche a tutti voi perché stamattina eravate in tantissimi a sostenermi.

A post shared by Virginia ☽ Mihajlović 🪐 (@virgimih) on Sep 23, 2020 at 3:31am PDT