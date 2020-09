MAMIĆU DOSTA SKRIVANJA: Želim da se vratim u Hrvatsku ali samo pod jednim USLOVOM!

Mamić je trenutno u bekstvu od hrvatskog pravosuđa i nalazi se u Međugorju

Ipak, spreman je da se vrati u Hrvatsku ukoliko mu se ne bude sudilo u Osijeku, pošto smatra da je sudija korumpiran.

Mamić se oglasio putem Fejsbuka

"Ako sam ja bio označen 'šefom' hrvatskog fudbala od strane medija i političara koji su preko Dinama, Zdravka Mamića i hrvatske reprezentacije rušili hrvatsku državu, valjda sam onda i zaslužan za velike uspehe hrvatskog fudbala. Prognan u politički montiranom procesu i očaju, te u želji da se krene u obračun s kriminalcima u pravosuđu izrekao sam pred tridesetak TV kamera i sudom u Sarajevu da imam saznanja da je predsednik VSRH Đuro Sesa korumpirani sudija i da sam svoja saznanja spreman podeliti s hrvatskim organima (državno sudstvo, USKOK), kao i da sam spreman da se podvrgnem se ispitivanju poligrafom. Do današnjeg dana niko me nije kontaktirao, niti je iko ispitivao moje tvrdnje – bilo političari ili mediji", objavio je Mamić.

foto: Youtube/Printscreen

On je demantovao da je bilo šta uzeo ili ukrao iz Dinama.

"Želim da se vratim u Hrvatsku i pristupim svim suđenjima protiv mene i to uz samo jedan uslov, a to je da to ne bude na sudu u Osijeku", zaključio je.

Mamić se tereti da je prilikom transfera igrača Dinama, preko "ofšor" kompanija, izvlačio novac iz kluba sa Maksimira.

Kurir sport

Kurir