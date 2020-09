TEŠKO DA ĆE STEVANOVIĆ OVDE DOČEKATI SLEDEĆI ROĐENDAN: Stanojević govorio o budućnosti Partizanovog bisera

Na pitanje novinara "šta ste Filipu poželeli za 18. rođendan?", Stanojević je odgovorio:

- Imali smo slobodan dan pa nismo bili zajedno da mu čestitam. Voleo bih da Filip ostane ovde do 23. rođendana, jer mu je rano da ide. Ali, takva je situacija da teško da će dočekati ovde i sledeći rođendan - priznao je Stanojević.

Stevanović je samo jedno od imena na kojem Partizan planira da zaradi i "preživi", pre njega bi iz kluba mogao da ode i Sadik kao najvredniji na tržištu.

Partizanu nedostaju pojačanja, spekulisalo se o Jojiću, ali je bivši fudbaler crno-belih zasad daleko od Humske.

- Voleo bih da imam Jojića u timu, ali nije to tako lako, ima on svoje planove i ambicije. Videćemo. Što se tiče meča u Belgiji, imali smo tri-četiri situacije gde je Suma dao dobar pas, ali falio je jedan korak. Nije nam to bio problem u Belgiji. Ali, pojačanja su svakako dobrodošla.

Za utakmicu protiv Bačke Stanojević najverovatnije neće računati na Sadika koji je rovit, kao i na Stevanovića, dok su dobre vesti oporavak Vitasa i Lutovca.

Trener Partizana je dodao da neće kombinovati sa sastavom, da će igrati "najbolji, najzdraviji i najspremniji", jer je, kako ističe, Superliga prioritet i da se prošlo u Evropi u plej-of, posebno u trenutku kada Zvezda beži devet bodova.

