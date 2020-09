OTKUP 150 MILIONA EVRA: Valensija imao velike planove sa srpskim fudbalerom (VIDEO)

Bivši fudbaler Crvene zvezde Uroš Račuć produžio je ugovor sa španskom Valensijom do 2024. godine i sa otkupnom kaluzulom od 150.000.000 evra postao najskuplji naš fudbaler.

Uroš se očito se pokazao na pozajmicama igrajući za Tenerife i Famalikao. Valensija je objavila i specijalan video snimak potvrde ovog potpisa, u kom je Račić podsetio da je "Mestalju" video već kao dete igrajući jedan turnir mlađih kategorija 2010. godine:

- Prvi put sam došao u Valensiju 2010. godine kao dete, da igram na jednom turniru. Mestalja me je odmah oduševila. I tada sam znao da sam želeo da igram ovde. Volim atmosferu na tribinama, ove istorijske boje, navijače i grad. Otputovao sam daleko od kuće, radio naporno, borio se u najtežim trenucima i sad mogu da kažem da je Valensija moj dom i biće to još dugo, poručio je tada on.

Račić je stigao leta 2018. godine za 2,2 miliona evra, a sada je Valensija rešila da ga "zaključa" na još sigurne četiri sezone, verujući da će ga dobro naplatiti u narednim godinama.

Kurir sport

Kurir