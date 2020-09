RONALDO JE ZBOG GEORGINE ŠUTNUO OVU LEPOTICU Sada mu se ŽESTOKO SVETI! Svaki dan mu nabija na nos šta je propustio (FOTO)

Sono super felice 😀 di annunciare questa nuova collaborazione @elisadepanicis_collection con @luciapicouture 💥💥💥💥💥💥

A post shared by 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) on Sep 25, 2020 at 10:44am PDT