VELIKI USPEH ZVEZDE, CILJ JE OSTVAREN! Nikolić: Pobeda za navijače!

Mladi reprezentativac je sumirao utiske posle još jedne pobede Zvezde, a novi trijumf posvetio je navijačima crveno-belih

- Drago mi je što smo prošli dalje u grupnu fazu. Ovo je veliki uspeh za sve nas u Crvenoj zvezdi. Nije bilo bitno gde će se igrati, mi smo ostvarili naš cilj. Čestitao bih svim igračima i stručnom štabu na utakmici. Dobro smo ušli u meč, tako treba i na svakoj sledećoj utakmici. Poslednjih 15-ak minuta smo ušli u mali problem, ali to ni to nije bilo nerešivo. Presrećan sam što smo prošli dalje – u dahu je izgovorio Veljko Nikolić.

Zvezdin juniorski reprezentativac vrlo dobro zna koliko je igranje u drugom po redu najkvalitetnijem takmičenju iskustvo za mladog fudbalera. Takođe, Nikolić je ovu pobedu posvetio i navijačima.

- Biće mi drago ukoliko budem igrao u Ligi Evrope. Za nas mlade igrače je to veliki podstrek kako bi bili što bolji i kako bi pružali još ubedljivije igre. Ova pobeda ide pre svega našim navijačima, pa onda svim ostalima. To su najbolji navijači na svetu, pronašli su način da nam pruže podršku i hvala im za sve. Okrećemo se utakmici u nedelju, treba i to da pobedimo i onda imamo još više razloga za slavlje – podvukao je Veljko Nikolić.

Kurir sport

Kurir