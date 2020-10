TAKO SE ČUVA OTADŽBINA Lukić je 1999. obukao uniformu kako bi branio zemlju od NATO agresora: Razumem kad fudbaler ode u RAT!

Jermenski fudbaler Varazdat Harojan, član ruskog Urala, imao je dogovoren transfer u Larisu, međutim odbio je da potpiše ugovor i preseli se u Grčku.

Umesto toga uputio se u Jerevan u vojni odsek i kao dobrovoljac se prijavio u armiju kako bi sa ostalim zemljacima branio Nagorno Karabah od napada iz Azerbejdžana.

foto: Profimedia

Postupak ovog fudbalera iznenadio je sve u svetu, a nas je podsetio na slučaj Vladana Lukića, koji je tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine ostavio bogati ugovor u Mecu i umesto da uživa u blagodetima Francuske, on se sa porodicom vratio u Srbiju, zadužio vojnu uniformu kao dobrovoljac i ubrzo se našao u rovu na položajima RV PVO oko Beograda.

foto: Priavatna arhiva

Zato je Kurir pronašao legendarnog fudbalera Crvene zvezde i člana zlatne generacije iz Barija 1991. godine.

- Lični čin tog momka! Danas živimo u vremenu kada patriotizam nema neku vrednost. Za mene je to normalan gest, jednog čoveka koji ima nacionalnu svest i ljubav prema svojoj otadžbini. Kada se jedna država nađe u takvoj situaciji, u kakvoj je sada Jermenija, onda je na svakom pojedincu da odluči šta mu je činiti. Ponavljam, za mene je odluka Harojana sasvim normalna. I jedina ispravna - rekao je za Kurir Vladan Lukić.

foto: Profimedia

Nekadašnji napadač Crvene zvezde te 1999. godine imao je finansijski jak ugovor sa Mecom, tada jednim od najjačih klubova u ligi Francuske, koji je prethodnu sezonu završio na drugom mestu. Tadašnji prvi čovek kluba molio je Vladana Lukića da ne ide u rat, čak je bio spreman da pošalje i privatni avion u Srbiju, da ga vrati u Francusku. Međutim, Vladan Lukić je sa suprugom Irenom i tada malom ćerkom Sarom ostao dosledan svojoj odluci da se vrati u zemlju po kojoj su padale NATO bombe i prijavi u vojsku.

foto: Profimedia

- Sećam se da sam imao još tri ipo godine ugovor sa Mecom. Tačno je sve to što ste rekli za predsednika francuskog kluba. Ali nebitno, to je bila moja odluka na koju sam ponosan. To je lični čin i o tome ne pričam. Patriotizam se nosi, to je vaspitanje.

Nedavno je Dejan Savićević birajući reči govorio o svom saigraču iz šampiosnkih dana u Crvenoj zvezdi, istakavši da je Vladan Lukić jedini pravi patriota među sportistima.

foto: Pritnscreen

- Mogu da kažem šta mislim o Dejanu Savićeviću. Dejina dela govore o njegovom životu. Njegovi nadimci širom sveta su poznati. Deju izuzetno cenim. Ne mogu da kažem da se oko svih pitanja slažemo, ali o njemu imam pozitivno mišljenje.

Vladan Lukić je početkom juna imao težak infarkt, praktično je bio mrtav dva minuta. Hitno je operisan, ugrađen mu je stent i posle toga pušten je na kućno lečenje. Igrao je tada mali fudbal sa društvom i u jednom trenutku osetio slabost.

- Zdravlje je najvažnije! Bogu hvala, sada je dobro. Nema bilo kakvih posledica. Uživam u krugu porodice - otkrio je Vladan Lukić.

Kurir sport/Aleksandar Radonić

Kurir