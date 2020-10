ZVEZDIN LEVANDOVSKI IZ NOVOG PAZARA Luka Marković posle het-trika Vojvodini: Zvao me je Zvezdan Terzić!

Nonostante la stagione non sia andata come volevamo, siamo comunque riusciti a chiudere con una bella vittoria, nella quale sono riuscito ad aiutare la squadra con un gol⚽️. Onorando la maglia fino alla fine. Voglio ringraziare tutto lo staff ma soprattutto tutti i miei compagni con i quali ho condiviso momenti bellissimi e momenti di difficoltà che mi aiuteranno a crescere in futuro. Forza Juve ⚪️⚫️❤️❤️

